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В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа

В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа - РИА Новости, 28.02.2022

В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа

Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:47

2022-02-28T00:47

2022-02-28T02:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.Отмечается, что обстреляны населенные пункты Логвиново, Калиново, Лозовое. Обстрелы были зафиксированы с 20.20 до 23.55, использованы 22 снаряда и мины, в том числе калибром 122 миллиметра, запрещенные минскими соглашениями.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, луганск