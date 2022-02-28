00:47 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских войск за три часа
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Логвиново, Калиново, Лозовое. Обстрелы были зафиксированы с 20.20 до 23.55, использованы 22 снаряда и мины, в том числе калибром 122 миллиметра, запрещенные минскими соглашениями.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Стома