Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrely-1775454245.html
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа
Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:47
2022-02-28T02:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_0:55:2875:1672_1920x0_80_0_0_3fc988a68e5a0107d22fa370cfb24677.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.Отмечается, что обстреляны населенные пункты Логвиново, Калиново, Лозовое. Обстрелы были зафиксированы с 20.20 до 23.55, использованы 22 снаряда и мины, в том числе калибром 122 миллиметра, запрещенные минскими соглашениями.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773880272_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_908bf27ca719e1d7c266bec99bbc3dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, луганск
00:47 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
 
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа

В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских войск за три часа

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска за три часа трижды обстреляли населенные пункты ЛНР, в том числе с использованием запрещенного вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.
Отмечается, что обстреляны населенные пункты Логвиново, Калиново, Лозовое. Обстрелы были зафиксированы с 20.20 до 23.55, использованы 22 снаряда и мины, в том числе калибром 122 миллиметра, запрещенные минскими соглашениями.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала