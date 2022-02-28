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Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка
Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка - РИА Новости, 28.02.2022
Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка, под обстрелом Горловка. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:23
2022-02-28T13:23
2022-02-28T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецк (донецкая область)
горловка
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка, под обстрелом Горловка."Обстрел очень идет западной окраины города Донецка ... Горловка очень сильно обстреливается", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), горловка
13:23 28.02.2022 (обновлено: 13:37 28.02.2022)
Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка
Представитель ДНР Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка