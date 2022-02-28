https://ria.ru/20220228/obstrel-1775550661.html

Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка

Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка - РИА Новости, 28.02.2022

Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка, под обстрелом Горловка. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:23

2022-02-28T13:23

2022-02-28T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донецк (донецкая область)

горловка

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка, под обстрелом Горловка."Обстрел очень идет западной окраины города Донецка ... Горловка очень сильно обстреливается", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), горловка