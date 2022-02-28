08:36 28.02.2022 (обновлено: 08:37 28.02.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ДНР
Представители ДНР в СЦКК заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ
Ситуация в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустили по ним 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 7 мин калибром 120 мм..., н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: М. Зубков