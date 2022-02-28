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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775478265.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустили по ним 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:36
2022-02-28T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустили по ним 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 7 мин калибром 120 мм..., н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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луганская народная республика
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, луганская народная республика
08:36 28.02.2022 (обновлено: 08:37 28.02.2022)
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ДНР

Представители ДНР в СЦКК заявили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустили по ним 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям... н.п. Жованка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 7 мин калибром 120 мм..., н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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