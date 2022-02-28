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В Горловке ВСУ обстреляли поликлинику, ранена жительница

В Горловке ВСУ обстреляли поликлинику, ранена жительница - РИА Новости, 28.02.2022

В Горловке ВСУ обстреляли поликлинику, ранена жительница

Поликлиника повреждена в Горловке, также ранена местная жительница из-за обстрела украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:07

2022-02-28T01:07

2022-02-28T02:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Поликлиника повреждена в Горловке, также ранена местная жительница из-за обстрела украинских войск, сообщает в понедельник представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.В результате обстрела также поврежден водовод, без водоснабжения остались 32 тысячи пользователей и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток, добавили в представительстве.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии