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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/nyu-york-1775461186.html
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами - РИА Новости, 28.02.2022
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:29
2022-02-28T02:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нью-йорк
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими структурами в знак солидарности с Украиной.Органам власти штата надлежит, согласно указу, провести ревизию своих инвестиций и деловых контактов на предмет связей с компаниями со штаб-квартирами в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Манаширов
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в мире, россия, нью-йорк
02:29 28.02.2022
 
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами

Губернатор Нью-Йорка предписала штату прекратить бизнес с российскими структурами

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими структурами в знак солидарности с Украиной.
"Сегодня я подписала указ, предписывающий агентствам штата прекратить бизнес с российскими структурами", - написала она.
Органам власти штата надлежит, согласно указу, провести ревизию своих инвестиций и деловых контактов на предмет связей с компаниями со штаб-квартирами в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Небензя рассказал в ООН о фейках про военную операцию в Донбассе
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНью-Йорк
 
 
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