https://ria.ru/20220228/nyu-york-1775461186.html

Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами

Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами - РИА Новости, 28.02.2022

Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:29

2022-02-28T02:29

2022-02-28T02:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

нью-йорк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1920x0_80_0_0_137726b9e7af834d8d745028e7dece1e.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими структурами в знак солидарности с Украиной.Органам власти штата надлежит, согласно указу, провести ревизию своих инвестиций и деловых контактов на предмет связей с компаниями со штаб-квартирами в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/oon-1775458953.html

россия

нью-йорк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, нью-йорк