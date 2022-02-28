https://ria.ru/20220228/nyu-york-1775461186.html
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами - РИА Новости, 28.02.2022
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:29
2022-02-28T02:29
2022-02-28T02:29
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила в Twitter, что издала указ, который предписывает органам власти штата свернуть деловое сотрудничество с российскими структурами в знак солидарности с Украиной.Органам власти штата надлежит, согласно указу, провести ревизию своих инвестиций и деловых контактов на предмет связей с компаниями со штаб-квартирами в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/oon-1775458953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк
Штат Нью-Йорк прекратит бизнес с российскими структурами
Губернатор Нью-Йорка предписала штату прекратить бизнес с российскими структурами