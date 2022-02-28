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Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР
Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР - РИА Новости, 28.02.2022
Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут упрощены правила предоставления субсидии на проведение... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:33
2022-02-28T11:33
экономика
михаил мишустин
россия
финансирование
наука
правительство рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут упрощены правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает кабмин."Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что срок устранения нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов, увеличен до года с полугода. Такая мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками.Также будут снижены требования к минимальному объёму реализации приоритетной инновационной продукции до трёх размеров запрашиваемой субсидии с пяти. Но даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет по итогам работ всё равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, добавляется в сообщении кабмина."Это позволит получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, для химической промышленности, нефтегазового машиностроения", - приводятся в сообщении слова Мишустина.Сообщается, что всего на такие субсидии в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей, благодаря чему будет компенсирована существенная часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов.
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экономика, михаил мишустин, россия, финансирование, наука, правительство рф
11:33 28.02.2022
 
Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР

Премьер Мишустин подписал постановление об упрощении правил субсидирования НИОКР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут упрощены правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает кабмин.
"Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что срок устранения нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов, увеличен до года с полугода. Такая мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками.
Также будут снижены требования к минимальному объёму реализации приоритетной инновационной продукции до трёх размеров запрашиваемой субсидии с пяти. Но даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет по итогам работ всё равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, добавляется в сообщении кабмина.
"Это позволит получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, для химической промышленности, нефтегазового машиностроения", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Сообщается, что всего на такие субсидии в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей, благодаря чему будет компенсирована существенная часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов.
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Опубликовано: В. Лаврентьев
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияФинансированиеНаукаПравительство РФ
 
 
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