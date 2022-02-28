https://ria.ru/20220228/niokr-1775517331.html

Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР

Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР - РИА Новости, 28.02.2022

Мишустин подписал упрощение правил субсидирования НИОКР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут упрощены правила предоставления субсидии на проведение... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:33

2022-02-28T11:33

2022-02-28T11:33

экономика

михаил мишустин

россия

финансирование

наука

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770704052_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_70e736c3d038ccc0cbd9ba6472fbd74a.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут упрощены правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает кабмин."Федеральный центр продолжает поддерживать высокотехнологичные отрасли промышленности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила предоставления субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, создающих инновационную продукцию", - говорится в сообщении.Уточняется, что срок устранения нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов, увеличен до года с полугода. Такая мера призвана защитить добросовестные компании, поскольку срыв сроков и показателей зачастую вызван объективными причинами, в том числе и санкционными рисками.Также будут снижены требования к минимальному объёму реализации приоритетной инновационной продукции до трёх размеров запрашиваемой субсидии с пяти. Но даже при таком уменьшении сумма налоговых отчислений в федеральный бюджет по итогам работ всё равно будет больше суммы запрашиваемой субсидии, добавляется в сообщении кабмина."Это позволит получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, для химической промышленности, нефтегазового машиностроения", - приводятся в сообщении слова Мишустина.Сообщается, что всего на такие субсидии в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей, благодаря чему будет компенсирована существенная часть затрат на подготовку и закупку оборудования, комплектующих, сырья и материалов, изготовление опытных образцов.

https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html

https://ria.ru/20220208/nauka-1771607461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, финансирование, наука, правительство рф