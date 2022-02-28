Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"
Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на премию "Ника"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии.
В номинации "Лучший игровой фильм" представлены шесть картин: "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
1 из 6
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
2 из 6
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
© Hype Film (2020)Кадр из фильма "Уроки фарси"
3 из 6
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
4 из 6
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
© Пресс-служба РоскиноКадр из фильма "Разжимая кулаки"
5 из 6
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пресс-служба Роскино
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
6 из 6
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 6
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 6
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
3 из 6
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
4 из 6
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
5 из 6
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пресс-служба Роскино
6 из 6
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
На "Лучший фильм СНГ и Балтии" претендуют работы из Таджикистана ("Водный мальчик"), Киргизии ("Дорога в Эдем"), Армении ("Зулали") и Казахстана ("Коллективный иммунитет").
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"
1 из 3
Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
2 из 3
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© START Studio (2021)Кадр из фильма "Подельники"
3 из 3
Кадр из фильма "Подельники"
© START Studio (2021)
1 из 3
Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3
Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3
Кадр из фильма "Подельники"
© START Studio (2021)
"За лучшую мужскую роль" будут бороться Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Павел Деревянко ("Подельники") и Мераб Нинидзе ("Дело").
Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), Тинатин Далакишвили ("Медея"), Ксения Раппопорт ("Мама, я дома").
© Non-Stop Production
Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
1 из 2
Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Non-Stop Production
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
2 из 2
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
1 из 2
Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"
© Non-Stop Production
2 из 2
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" заявлены Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Александр Паль и Тимофей Трибунцев.
Награду за лучшую режиссерскую работу могут получить Александр Зельдович ("Медея"), Кира Коваленко ("Разжимая кулаки"), Вадим Перельман ("Уроки фарси") и Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые вместе режиссировали фильм "Капитан Волконогов бежал".
За лучший сценарий отмечены Владимир Котт ("Конец фильма"), Александр Миндадзе ("Паркет"), Илья Цофин ("Уроки фарси").
В числе лучших анимационных фильмов – "Жизнь-паскуда", "О, нееет", "Огурцы", "Песочница". Лучшим неигровым фильмом может стать "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Нас других не будет" Петра Шепотинника, "Расторгуев" Евгении Останиной.
Номинантами в категории "Лучшая музыка к фильму" стали Земфира Рамазанова ("Северный ветер"), Алексей Ретинский ("Медея") и группа Shortparis ("Капитан Волконогов бежал").
В категории "Открытие года" представлены актриса Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), режиссеры Роман Васьянов ("Общага"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Любовь Мульменко ("Дунай"), а также сценарист фильма "Мама, я дома" Мария Изюмова.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Опубликовано: Галина Соколова