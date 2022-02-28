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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/nika-1775587297.html
Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"
Объявлены номинанты на кинопремию "Ника" - РИА Новости, 28.02.2022
Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"
Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:34
2022-02-28T15:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
глеб панфилов
любовь аркус
ксения раппопорт
ника (премия)
павел деревянко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии.В номинации "Лучший игровой фильм" представлены шесть картин: "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова. На "Лучший фильм СНГ и Балтии" претендуют работы из Таджикистана ("Водный мальчик"), Киргизии ("Дорога в Эдем"), Армении ("Зулали") и Казахстана ("Коллективный иммунитет")."За лучшую мужскую роль" будут бороться Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Павел Деревянко ("Подельники") и Мераб Нинидзе ("Дело"). Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), Тинатин Далакишвили ("Медея"), Ксения Раппопорт ("Мама, я дома").В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" заявлены Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Александр Паль и Тимофей Трибунцев.Награду за лучшую режиссерскую работу могут получить Александр Зельдович ("Медея"), Кира Коваленко ("Разжимая кулаки"), Вадим Перельман ("Уроки фарси") и Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые вместе режиссировали фильм "Капитан Волконогов бежал". За лучший сценарий отмечены Владимир Котт ("Конец фильма"), Александр Миндадзе ("Паркет"), Илья Цофин ("Уроки фарси").В числе лучших анимационных фильмов – "Жизнь-паскуда", "О, нееет", "Огурцы", "Песочница". Лучшим неигровым фильмом может стать "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Нас других не будет" Петра Шепотинника, "Расторгуев" Евгении Останиной.Номинантами в категории "Лучшая музыка к фильму" стали Земфира Рамазанова ("Северный ветер"), Алексей Ретинский ("Медея") и группа Shortparis ("Капитан Волконогов бежал").В категории "Открытие года" представлены актриса Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), режиссеры Роман Васьянов ("Общага"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Любовь Мульменко ("Дунай"), а также сценарист фильма "Мама, я дома" Мария Изюмова.Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html
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Галина Соколова
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новости культуры, кино и сериалы, глеб панфилов, любовь аркус, ксения раппопорт, ника (премия), павел деревянко
15:34 28.02.2022
 
Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"

Российская академия кинематографических искусств назвала номинантов на премию "Ника"

© НИКА - Национальная кинопремияНациональная кинематографическая премия НИКА
Национальная кинематографическая премия НИКА
© НИКА - Национальная кинопремия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии.
В номинации "Лучший игровой фильм" представлены шесть картин: "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
1 из 6
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© "Наше кино"Кадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
2 из 6
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
© Hype Film (2020)Кадр из фильма "Уроки фарси"
Кадр из фильма Уроки фарси
3 из 6
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме Купе номер 6
4 из 6
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
© Пресс-служба РоскиноКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
5 из 6
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пресс-служба Роскино
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Иван Денисович"
Кадр из фильма Иван Денисович
6 из 6
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
1 из 6
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
2 из 6
Кадр из фильма "Медея"
© "Наше кино"
3 из 6
Кадр из фильма "Уроки фарси"
© Hype Film (2020)
4 из 6
Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме "Купе номер 6"
© Кинокомпания CTB / СТВ (2021)
5 из 6
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пресс-служба Роскино
6 из 6
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
На "Лучший фильм СНГ и Балтии" претендуют работы из Таджикистана ("Водный мальчик"), Киргизии ("Дорога в Эдем"), Армении ("Зулали") и Казахстана ("Коллективный иммунитет").
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"

Кадр из фильма Иван Денисович
1 из 3

Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
2 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
© START Studio (2021)Кадр из фильма "Подельники"
Кадр из фильма Подельники
3 из 3
Кадр из фильма "Подельники"
© START Studio (2021)
1 из 3

Филипп Янковский в фильме "Иван Денисович"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Юра Борисов в фильме "Капитан Волконогов бежал"

© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
3 из 3
Кадр из фильма "Подельники"
© START Studio (2021)
"За лучшую мужскую роль" будут бороться Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Павел Деревянко ("Подельники") и Мераб Нинидзе ("Дело").
Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), Тинатин Далакишвили ("Медея"), Ксения Раппопорт ("Мама, я дома").
© Non-Stop Production

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

Кадр из фильма Мама, я дома
1 из 2

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production
© ПионерКадр из фильма "Разжимая кулаки"
Кадр из фильма Разжимая кулаки
2 из 2
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
1 из 2

Ксения Раппопорт в фильме "Мама, я дома"

© Non-Stop Production
2 из 2
Кадр из фильма "Разжимая кулаки"
© Пионер
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" заявлены Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Александр Паль и Тимофей Трибунцев.
Награду за лучшую режиссерскую работу могут получить Александр Зельдович ("Медея"), Кира Коваленко ("Разжимая кулаки"), Вадим Перельман ("Уроки фарси") и Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые вместе режиссировали фильм "Капитан Волконогов бежал".
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В числе лучших анимационных фильмов – "Жизнь-паскуда", "О, нееет", "Огурцы", "Песочница". Лучшим неигровым фильмом может стать "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Нас других не будет" Петра Шепотинника, "Расторгуев" Евгении Останиной.
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Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыГлеб ПанфиловЛюбовь АркусКсения РаппопортНика (премия)Павел Деревянко
 
 
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