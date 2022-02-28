https://ria.ru/20220228/nika-1775587297.html

Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"

Объявлены номинанты на кинопремию "Ника" - РИА Новости, 28.02.2022

Объявлены номинанты на кинопремию "Ника"

Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:34

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств огласила список номинантов на премию "Ника" за 2021 год, сообщается на сайте премии.В номинации "Лучший игровой фильм" представлены шесть картин: "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова. На "Лучший фильм СНГ и Балтии" претендуют работы из Таджикистана ("Водный мальчик"), Киргизии ("Дорога в Эдем"), Армении ("Зулали") и Казахстана ("Коллективный иммунитет")."За лучшую мужскую роль" будут бороться Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал"), Павел Деревянко ("Подельники") и Мераб Нинидзе ("Дело"). Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), Тинатин Далакишвили ("Медея"), Ксения Раппопорт ("Мама, я дома").В номинации "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая мужская роль второго плана" заявлены Юлия Ауг, Юлия Пересильд, Александр Паль и Тимофей Трибунцев.Награду за лучшую режиссерскую работу могут получить Александр Зельдович ("Медея"), Кира Коваленко ("Разжимая кулаки"), Вадим Перельман ("Уроки фарси") и Наташа Меркулова и Алексей Чупов, которые вместе режиссировали фильм "Капитан Волконогов бежал". За лучший сценарий отмечены Владимир Котт ("Конец фильма"), Александр Миндадзе ("Паркет"), Илья Цофин ("Уроки фарси").В числе лучших анимационных фильмов – "Жизнь-паскуда", "О, нееет", "Огурцы", "Песочница". Лучшим неигровым фильмом может стать "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Нас других не будет" Петра Шепотинника, "Расторгуев" Евгении Останиной.Номинантами в категории "Лучшая музыка к фильму" стали Земфира Рамазанова ("Северный ветер"), Алексей Ретинский ("Медея") и группа Shortparis ("Капитан Волконогов бежал").В категории "Открытие года" представлены актриса Милана Агузарова ("Разжимая кулаки"), режиссеры Роман Васьянов ("Общага"), Евгений Григорьев ("Подельники"), Любовь Мульменко ("Дунай"), а также сценарист фильма "Мама, я дома" Мария Изюмова.Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html

https://ria.ru/20220208/boksbalet-1771731483.html

https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html

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2022

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, глеб панфилов, любовь аркус, ксения раппопорт, ника (премия), павел деревянко