00:43 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит
Небензя: националисты на Украине пользуются мирными жителями как живым щитом
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 28 фев — РИА Новости. Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах", — сказал Небензя.
"Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Опубликовано: Никита Стома