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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит
Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит
Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:43
2022-02-28T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
василий небензя
украина
оон
признание днр и лнр в россии
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он.* Организация признана террористической и запрещена в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, василий небензя, украина, оон, признание днр и лнр в россии
00:43 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
 
Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит

Небензя: националисты на Украине пользуются мирными жителями как живым щитом

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев — РИА Новости. Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах", — сказал Небензя.

"Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:59
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВасилий НебензяУкраинаООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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