https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775453800.html

Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит

Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как живой щит

Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:43

2022-02-28T00:43

2022-02-28T02:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

василий небензя

украина

оон

признание днр и лнр в россии

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ*. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме", — подчеркнул он.* Организация признана террористической и запрещена в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, василий небензя, украина, оон, признание днр и лнр в россии