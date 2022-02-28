https://ria.ru/20220228/nato-1775692235.html
Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне
Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 01.03.2022
Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне
США не видят угрозы от России союзникам по НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:51
2022-02-28T22:51
2022-03-01T09:59
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не видят угрозы от России союзникам по НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Нет", — сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне угрозы для союзников в контексте статьи 5 Устава о коллективной безопасности, которая предполагает совместный ответ в случае угрозы одному из членов альянса.
https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
22:51 28.02.2022 (обновлено: 09:59 01.03.2022)
Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне
Представитель Пентагона Кирби: Россия не угрожает странам НАТО