https://ria.ru/20220228/nato-1775692235.html

Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне

Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 01.03.2022

Россия не угрожает странам НАТО, заявили в Пентагоне

США не видят угрозы от России союзникам по НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:51

2022-02-28T22:51

2022-03-01T09:59

в мире

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не видят угрозы от России союзникам по НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Нет", — сказал Кирби на брифинге на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне угрозы для союзников в контексте статьи 5 Устава о коллективной безопасности, которая предполагает совместный ответ в случае угрозы одному из членов альянса.

https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия