Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса - РИА Новости, 01.03.2022
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:19
2022-03-01T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса.Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение."Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", — заключил адмирал.В свою очередь, миссия ФРГ при НАТО сообщила, что сейчас число дополнительных военных, участвующих в силах специального реагирования на восточном фланге альянса, превышает 15 тысяч, из них около 900 человек находятся в Литве в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
https://ria.ru/20220228/berbok-1775629789.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, россия, сша
22:19 28.02.2022 (обновлено: 00:23 01.03.2022)
 
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса.

"Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы сил реагирования НАТО", — говорится в сообщении.

Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение.
"Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", — заключил адмирал.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 17:44
Бербок призвала Россию воздерживаться от заявлений о силах сдерживания
В свою очередь, миссия ФРГ при НАТО сообщила, что сейчас число дополнительных военных, участвующих в силах специального реагирования на восточном фланге альянса, превышает 15 тысяч, из них около 900 человек находятся в Литве в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".
В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала