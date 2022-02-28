https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html

НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса

НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса - РИА Новости, 01.03.2022

НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса

Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:19

2022-02-28T22:19

2022-03-01T00:23

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса.Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение."Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", — заключил адмирал.В свою очередь, миссия ФРГ при НАТО сообщила, что сейчас число дополнительных военных, участвующих в силах специального реагирования на восточном фланге альянса, превышает 15 тысяч, из них около 900 человек находятся в Литве в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.

https://ria.ru/20220228/berbok-1775629789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, сша