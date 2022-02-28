https://ria.ru/20220228/nato-1775689730.html
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса - РИА Новости, 01.03.2022
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:19
2022-02-28T22:19
2022-03-01T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса.Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение."Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", — заключил адмирал.В свою очередь, миссия ФРГ при НАТО сообщила, что сейчас число дополнительных военных, участвующих в силах специального реагирования на восточном фланге альянса, превышает 15 тысяч, из них около 900 человек находятся в Литве в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, россия, сша
22:19 28.02.2022 (обновлено: 00:23 01.03.2022)
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса
НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил
о развертывании элементов сил реагирования альянса.
"Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы сил реагирования НАТО", — говорится в сообщении.
Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение.
"Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", — заключил адмирал.
В свою очередь, миссия ФРГ
при НАТО
сообщила, что сейчас число дополнительных военных, участвующих в силах специального реагирования на восточном фланге альянса, превышает 15 тысяч, из них около 900 человек находятся в Литве
в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".
В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины
.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.