https://ria.ru/20220228/nastuplenie-1775496554.html

ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны

ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022

ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны

Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:22

2022-02-28T10:22

2022-02-28T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

москва

россия

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/dnr-1775485701.html

москва

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, москва, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика