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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/nastuplenie-1775496554.html
ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны
ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.02.2022
ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны
Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:22
2022-02-28T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
москва
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, москва, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:22 28.02.2022
 
ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны

Представитель Минобороны Конашенков: ДНР и ЛНР успешно развивают наступление

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
09:25В мире
Глава ДНР попал под обстрел в окрестностях Мариуполя
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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