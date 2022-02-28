ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны
Представитель Минобороны Конашенков: ДНР и ЛНР успешно развивают наступление
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: О. Маркова