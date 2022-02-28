https://ria.ru/20220228/nalogi-1775547693.html
Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим
Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим - РИА Новости, 28.02.2022
Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим
Правительство РФ облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:15
2022-02-28T13:15
2022-02-28T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: принято решение расширить применение действующего механизма льготного налогообложения, он станет распространяться на большее число проектов по созданию новых технологий для самых разных отраслей, соответствующий документ подписан", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, в этот перечень дополнительно включены такие направления, как проведение изысканий в сфере создания авиационных и космических систем, беспилотного транспорта, разработки лекарственных препаратов и медуслуг, а также работе над перспективными системами интеллектуальной энергетики, решениями в сфере кибербезопасности и в области нейрокомпьютерных интерфейсов."Предприниматели, которые ведут исследования по таким высокотехнологичным направлениям, смогут уменьшить базу по налогу на прибыль", - отметил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, экономика, россия, михаил мишустин
13:15 28.02.2022 (обновлено: 13:52 28.02.2022)
Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим
Правительство облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными разработками
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: принято решение расширить применение действующего механизма льготного налогообложения, он станет распространяться на большее число проектов по созданию новых технологий для самых разных отраслей, соответствующий документ подписан", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, в этот перечень дополнительно включены такие направления, как проведение изысканий в сфере создания авиационных и космических систем, беспилотного транспорта, разработки лекарственных препаратов и медуслуг, а также работе над перспективными системами интеллектуальной энергетики, решениями в сфере кибербезопасности и в области нейрокомпьютерных интерфейсов.
"Предприниматели, которые ведут исследования по таким высокотехнологичным направлениям, смогут уменьшить базу по налогу на прибыль", - отметил он.
Опубликовано: О. Фомченкова