https://ria.ru/20220228/nalogi-1775547693.html

Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим

Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим - РИА Новости, 28.02.2022

Компаниям, ведущим научные разработки, облегчат налоговый режим

Правительство РФ облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:15

2022-02-28T13:15

2022-02-28T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

технологии

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ облегчает налоговый режим для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство продолжает создавать благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: принято решение расширить применение действующего механизма льготного налогообложения, он станет распространяться на большее число проектов по созданию новых технологий для самых разных отраслей, соответствующий документ подписан", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, в этот перечень дополнительно включены такие направления, как проведение изысканий в сфере создания авиационных и космических систем, беспилотного транспорта, разработки лекарственных препаратов и медуслуг, а также работе над перспективными системами интеллектуальной энергетики, решениями в сфере кибербезопасности и в области нейрокомпьютерных интерфейсов."Предприниматели, которые ведут исследования по таким высокотехнологичным направлениям, смогут уменьшить базу по налогу на прибыль", - отметил он.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Фомченкова

технологии, экономика, россия, михаил мишустин