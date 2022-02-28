https://ria.ru/20220228/moroz-1775462690.html
Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта
Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта - РИА Новости, 28.02.2022
Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта
Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:06
2022-02-28T03:06
2022-02-28T03:06
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет повышаться только после полудня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет близка к многолетним значениям, осадки не прогнозируются."Будет весна в Московском исполнении. Температура днем в первую неделю будет 1-2 градуса выше нормы. В среду ночи начнут теплеть до 0…-5, а днем в четверг и пятницу может быть до +5", — сказал Вильфанд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, роман вильфанд, погода, москва, россия
Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта
Вильфанд: столичный регион ждут морозные утра в начале марта
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет повышаться только после полудня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура прогнозируется на два градуса выше нормы, но не на десять, как это было в феврале. Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет –6 градусов, а по области около –9, подальше до –10 градусов. Утренники будут морозными. Положительные температуры будут наступать после 12 часов, благодаря солнцу",— сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура будет близка к многолетним значениям, осадки не прогнозируются.
"Будет весна в Московском исполнении. Температура днем в первую неделю будет 1-2 градуса выше нормы. В среду ночи начнут теплеть до 0…-5, а днем в четверг и пятницу может быть до +5", — сказал Вильфанд.
Опубликовано: Никита Стома