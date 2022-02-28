https://ria.ru/20220228/moroz-1775462690.html

Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта

Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта - РИА Новости, 28.02.2022

Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта

Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:06

2022-02-28T03:06

2022-02-28T03:06

общество

роман вильфанд

погода

москва

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет повышаться только после полудня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет близка к многолетним значениям, осадки не прогнозируются."Будет весна в Московском исполнении. Температура днем в первую неделю будет 1-2 градуса выше нормы. В среду ночи начнут теплеть до 0…-5, а днем в четверг и пятницу может быть до +5", — сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html

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Никита Стома

общество, роман вильфанд, погода, москва, россия