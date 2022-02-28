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Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы

Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы - РИА Новости, 28.02.2022

Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы

Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры России и Украины, заявил, что сейчас нужно обсуждать гуманитарный вопрос и вопрос... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:20

2022-02-28T15:20

2022-02-28T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры России и Украины, заявил, что сейчас нужно обсуждать гуманитарный вопрос и вопрос жертв, но настроя на это у Киева он не видит.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Сейчас необходимо было бы обсуждать вопрос именно гуманитарный, спасение жизней и максимально уйти от жертв и кровопролития. Пока такого настроя Украины я не вижу", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, белоруссия, владимир мединский, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс