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Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы
Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы - РИА Новости, 28.02.2022
Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы
Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры России и Украины, заявил, что сейчас нужно обсуждать гуманитарный вопрос и вопрос... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:20
2022-02-28T15:20
2022-02-28T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
белоруссия
владимир мединский
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя переговоры России и Украины, заявил, что сейчас нужно обсуждать гуманитарный вопрос и вопрос жертв, но настроя на это у Киева он не видит.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Сейчас необходимо было бы обсуждать вопрос именно гуманитарный, спасение жизней и максимально уйти от жертв и кровопролития. Пока такого настроя Украины я не вижу", - сказал Мирошник в эфире "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, белоруссия, владимир мединский, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
Представитель ЛНР: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы
Представитель ЛНР Мирошник: Украина не настроена обсуждать гуманитарные вопросы с Россией