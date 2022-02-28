https://ria.ru/20220228/minoborony-1775597093.html

Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме

Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме - РИА Новости, 28.02.2022

Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме

Населенные пункты, перешедшие под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине, продолжают жить в обычном режиме, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:53

2022-02-28T15:53

2022-02-28T15:56

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Населенные пункты, перешедшие под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине, продолжают жить в обычном режиме, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт", - сказал Конашенков."Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220228/donbass-1775586315.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, россия