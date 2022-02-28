Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/minoborony-1775597093.html
Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме
Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме - РИА Новости, 28.02.2022
Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме
Населенные пункты, перешедшие под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине, продолжают жить в обычном режиме, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:53
2022-02-28T15:56
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775493002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3f917832604df06198a139141020ad1.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Населенные пункты, перешедшие под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине, продолжают жить в обычном режиме, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт", - сказал Конашенков."Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220228/donbass-1775586315.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775493002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1afc445c0a4d75482a9979c8641cded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, россия
15:53 28.02.2022 (обновлено: 15:56 28.02.2022)
 
Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме

Минобороны: подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Населенные пункты, перешедшие под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине, продолжают жить в обычном режиме, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт", - сказал Конашенков.
"Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни", - подчеркнул он.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке бригада Донбассгаза попала под обстрел
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала