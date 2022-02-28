https://ria.ru/20220228/medpomosch-1775592237.html

В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи

В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 28.02.2022

В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи

Власти Липецкой области с 1 марта возобновляют оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:34

2022-02-28T15:39

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области с 1 марта возобновляют оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области, также диспансеризацию, работу физиоотделений и кабинетов ЛФК, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти процессы были приостановлены на две недели в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом.Аритамонов отметил, что в настоящее время эпидситуация стабилизируется. Ежесуточно в регионе завершают лечение от ковида вдвое больше жителей, чем инфицируются. Вызывать врачей на дом жители стали почти вдвое реже, чем пару недель назад. В 1,2 раза снизилась нагрузка на скорую помощь."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе были приняты своевременные меры по предотвращению тотального инфицирования населения. Большое количество жителей привито от коронавируса, что тоже сыграло положительную роль – люди переносят заболевание гораздо легче", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220218/zdravookhranenie-1773570614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов