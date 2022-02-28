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Липецкая область
https://ria.ru/20220228/medpomosch-1775592237.html
В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи
В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 28.02.2022
В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи
Власти Липецкой области с 1 марта возобновляют оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:34
2022-02-28T15:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области с 1 марта возобновляют оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области, также диспансеризацию, работу физиоотделений и кабинетов ЛФК, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, эти процессы были приостановлены на две недели в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом.Аритамонов отметил, что в настоящее время эпидситуация стабилизируется. Ежесуточно в регионе завершают лечение от ковида вдвое больше жителей, чем инфицируются. Вызывать врачей на дом жители стали почти вдвое реже, чем пару недель назад. В 1,2 раза снизилась нагрузка на скорую помощь."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе были приняты своевременные меры по предотвращению тотального инфицирования населения. Большое количество жителей привито от коронавируса, что тоже сыграло положительную роль – люди переносят заболевание гораздо легче", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
15:34 28.02.2022 (обновлено: 15:39 28.02.2022)
 

В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи

© Фото : администрация Липецкой областиРаботник регистратуры в медицинском учреждении Липецкой области
Работник регистратуры в медицинском учреждении Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области с 1 марта возобновляют оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области, также диспансеризацию, работу физиоотделений и кабинетов ЛФК, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, эти процессы были приостановлены на две недели в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой и резким ростом заболеваемости коронавирусом.
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Аритамонов отметил, что в настоящее время эпидситуация стабилизируется. Ежесуточно в регионе завершают лечение от ковида вдвое больше жителей, чем инфицируются. Вызывать врачей на дом жители стали почти вдвое реже, чем пару недель назад. В 1,2 раза снизилась нагрузка на скорую помощь.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе были приняты своевременные меры по предотвращению тотального инфицирования населения. Большое количество жителей привито от коронавируса, что тоже сыграло положительную роль – люди переносят заболевание гораздо легче", – сказал Артамонов.
Опубликовано: А. Смирнов
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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