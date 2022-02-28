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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775666369.html
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом - РИА Новости, 28.02.2022
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом
Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:05
2022-02-28T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах."Представит", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, белоруссия
20:05 28.02.2022 (обновлено: 20:12 28.02.2022)
 
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом

Мединский представит Путину доклад о результатах переговоров с Украиной

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах.
"Представит", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Важно, что стороны друг друга слышат – Слуцкий об итогах переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир МединскийБелоруссия
 
 
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