https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775666369.html

Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом

Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом - РИА Новости, 28.02.2022

Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:05

2022-02-28T20:05

2022-02-28T20:12

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дмитрий песков

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владимир мединский

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах."Представит", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".

https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

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россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, белоруссия