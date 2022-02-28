https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775666369.html
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом - РИА Новости, 28.02.2022
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом
Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:05
2022-02-28T20:05
2022-02-28T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский представит главе государства Владимиру Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах."Представит", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, белоруссия
20:05 28.02.2022 (обновлено: 20:12 28.02.2022)
Мединский доложит Путину о результатах переговоров с Киевом
Мединский представит Путину доклад о результатах переговоров с Украиной