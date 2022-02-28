13:04 28.02.2022 (обновлено: 13:18 28.02.2022)
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский
Пресс-секретарь Путина Песков: у Мединского есть все качества для переговоров с Украиной
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по демилитаризации этой страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", - сказал Песков журналистам.
В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Песков также подчеркнул, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития Донбасса. "Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: К. Волков