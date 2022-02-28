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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775543245.html
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:04
2022-02-28T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
донбасс
россия
белоруссия
владимир мединский
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по демилитаризации этой страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", - сказал Песков журналистам.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Песков также подчеркнул, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития Донбасса. "Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, украина, донбасс, россия, белоруссия, владимир мединский, дмитрий песков, дмитрий козак
13:04 28.02.2022 (обновлено: 13:18 28.02.2022)
 
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский

Пресс-секретарь Путина Песков: у Мединского есть все качества для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по демилитаризации этой страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", - сказал Песков журналистам.
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Песков также подчеркнул, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития Донбасса. "Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.
Не спали всю ночь – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:35
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаУкраинаДонбассРоссияБелоруссияВладимир МединскийДмитрий ПесковДмитрий Козак
 
 
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