https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775543245.html

В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский

В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:04

2022-02-28T13:04

2022-02-28T13:18

обострение ситуации в днр и лнр

политика

украина

донбасс

россия

белоруссия

владимир мединский

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский обладает всеми качествами, необходимыми для переговоров с Украиной в условиях российской военной операции по демилитаризации этой страны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мединский имеет определенные деловые качества... Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", - сказал Песков журналистам.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Песков также подчеркнул, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития Донбасса. "Дмитрий Николаевич продолжит заниматься вопросами социального, гуманитарного и иного развития республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, донбасс, россия, белоруссия, владимир мединский, дмитрий песков, дмитрий козак