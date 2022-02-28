https://ria.ru/20220228/matkapital-1775528192.html

Минтруд предложил упростить направление маткапитала на образование

Минтруд предложил упростить направление маткапитала на образование - РИА Новости, 28.02.2022

Минтруд предложил упростить направление маткапитала на образование

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает упростить направление материнского капитала на образование и защитить семьи в сделках с кооперативами,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:07

2022-02-28T12:07

2022-02-28T16:25

пенсионный фонд рф

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

социальный навигатор

сн_образование

детские вопросы

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает упростить направление материнского капитала на образование и защитить семьи в сделках с кооперативами, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтрудом разработан законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала для образования ребенка и предусматривающий дополнительные механизмы защиты прав граждан при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий", - говорится в сообщении.Согласно ему, Минтруд предлагает разрешить направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. При принятии законопроекта образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с ним соответствующее соглашение. Это позволит родителям направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.При этом, обращают внимание в Минтруде, основным направлением использования материнского капитала является улучшение жилищных условий. На это было направлено 81,3% всех сертификатов на маткапитал. Еще одна инициатива министерства направлена на создание дополнительной защиты прав граждан при использовании средств материнского капитала для погашения займов, взятых в микрофинансовых кооперациях."Средства материнского капитала можно будет направить на взаимодействие только с теми потребительскими или сельскохозяйственными кооперативами, которые включены Центробанком в перечень надежных коопераций, соответствующих требованиями Банка России", - пояснили в Минтруде, отметив, что это позволит защитить граждан от сделок с ненадежными кооперативами-однодневками.

https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html

https://ria.ru/20211221/matkapital-1764764297.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

пенсионный фонд рф, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы