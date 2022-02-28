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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/makron-1775633229.html
Макрон провел переговоры с Путиным
Макрон провел переговоры с Путиным - РИА Новости, 28.02.2022
Макрон провел переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер повторил требование о... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:59
2022-02-28T18:56
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
россия
украина
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер повторил требование о прекращении огня на Украине, сообщает Елисейский дворец."В понедельник состоялся разговор президента Республики (Эммануэля Макрона) с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.В то время, как в понедельник проходят переговоры российской и украинской делегаций Макрон призвал к призвал "прекратить все удары и атаки против гражданского населения и мест проживания, всей гражданской инфраструктуры, обеспечении безопасности основных дорог, в частности, дороги на юге Киева"."Президент Путины подтвердил свою готовность придерживаться этих трех пунктов", - сообщили в администрации французского лидера.Макрон также призвал к соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина
17:59 28.02.2022 (обновлено: 18:56 28.02.2022)
 
Макрон провел переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон провел переговоры с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер повторил требование о прекращении огня на Украине, сообщает Елисейский дворец.
"В понедельник состоялся разговор президента Республики (Эммануэля Макрона) с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС
В то время, как в понедельник проходят переговоры российской и украинской делегаций Макрон призвал к призвал "прекратить все удары и атаки против гражданского населения и мест проживания, всей гражданской инфраструктуры, обеспечении безопасности основных дорог, в частности, дороги на юге Киева".
"Президент Путины подтвердил свою готовность придерживаться этих трех пунктов", - сообщили в администрации французского лидера.
Макрон также призвал к соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияУкраина
 
 
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