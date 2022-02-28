https://ria.ru/20220228/makron-1775633229.html

Макрон провел переговоры с Путиным

Макрон провел переговоры с Путиным - РИА Новости, 28.02.2022

Макрон провел переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер повторил требование о... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:59

2022-02-28T17:59

2022-02-28T18:56

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

украина

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, французский лидер повторил требование о прекращении огня на Украине, сообщает Елисейский дворец."В понедельник состоялся разговор президента Республики (Эммануэля Макрона) с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.В то время, как в понедельник проходят переговоры российской и украинской делегаций Макрон призвал к призвал "прекратить все удары и атаки против гражданского населения и мест проживания, всей гражданской инфраструктуры, обеспечении безопасности основных дорог, в частности, дороги на юге Киева"."Президент Путины подтвердил свою готовность придерживаться этих трех пунктов", - сообщили в администрации французского лидера.Макрон также призвал к соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775619263.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина