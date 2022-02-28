https://ria.ru/20220228/lukashenko-1775696611.html

Лукашенко обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине

Лукашенко обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Лукашенко обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:23

2022-02-28T23:23

2022-02-28T23:38

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МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры, сообщило белорусское агентство Sputnik."Телефонный разговор президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в понедельник вечером. Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "в деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались сегодня в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу".Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Sputnik."Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской", - сообщило агентство.Так же, президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил санкции Запада против Москвы и Минска."Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России", - сообщило агентство.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775655836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, турция