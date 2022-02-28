16:26 28.02.2022 (обновлено: 16:57 28.02.2022)
Пасечник заявил о готовности работать с руководителями Станицы Луганской
Глава ЛНР Пасечник готов работать с некоторыми руководителями Станицы Луганской
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Луганская народная республика готова работать с представителями руководства Станично-Луганского района, перешедшего под контроль ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.
"В наших планах нет проведения каких-то репрессионных мероприятий, преследований. Если на руках нет крови, человек вел себя достойно, просто обеспечивал жизнедеятельность Станично-Луганского района, Станицы Луганской, мы будем работать. Поэтому, если у вас нет самоотводов и вы готовы работать с нами, мы с огромным удовольствием организуем эту работу вместе с вами", - сказал глава ЛНР на встрече с жителями Станицы Луганской.
Как сообщал МИД ЛНР, по состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: К. Волков