https://ria.ru/20220228/lnr-1775606510.html

Пасечник заявил о готовности работать с руководителями Станицы Луганской

Пасечник заявил о готовности работать с руководителями Станицы Луганской - РИА Новости, 28.02.2022

Пасечник заявил о готовности работать с руководителями Станицы Луганской

Луганская народная республика готова работать с представителями руководства Станично-Луганского района, перешедшего под контроль ЛНР, заявил глава республики... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:26

2022-02-28T16:26

2022-02-28T16:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

станица луганская

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Луганская народная республика готова работать с представителями руководства Станично-Луганского района, перешедшего под контроль ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник."В наших планах нет проведения каких-то репрессионных мероприятий, преследований. Если на руках нет крови, человек вел себя достойно, просто обеспечивал жизнедеятельность Станично-Луганского района, Станицы Луганской, мы будем работать. Поэтому, если у вас нет самоотводов и вы готовы работать с нами, мы с огромным удовольствием организуем эту работу вместе с вами", - сказал глава ЛНР на встрече с жителями Станицы Луганской.Как сообщал МИД ЛНР, по состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zhitelnitsa-1775470235.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

украина

луганская народная республика

станица луганская

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, станица луганская, леонид пасечник