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Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра - РИА Новости, 28.02.2022
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра
Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:48
2022-02-28T15:52
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - сказал он.
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, россия
15:48 28.02.2022 (обновлено: 15:52 28.02.2022)
 
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра

Войска ЛНР при поддержке России продвинулись вперед на 23 километра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - сказал он.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили три снаряда запрещенного калибра по Донецкому, заявили в ЛНР
Опубликовано: Е. Зайцева
 
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