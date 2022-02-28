https://ria.ru/20220228/lnr-1775595647.html

Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра

Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра - РИА Новости, 28.02.2022

Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра

Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:48

2022-02-28T15:48

2022-02-28T15:52

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370309_0:142:1258:850_1920x0_80_0_0_fc22e78596c3d755fe414f0adc8325e3.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - сказал он.

https://ria.ru/20220228/snaryady-1775575021.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, россия