https://ria.ru/20220228/lnr-1775595647.html
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра - РИА Новости, 28.02.2022
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра
Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:48
2022-02-28T15:48
2022-02-28T15:52
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370309_0:142:1258:850_1920x0_80_0_0_fc22e78596c3d755fe414f0adc8325e3.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Луганской народной республики продвинулись вперед на 23 километра, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки", - сказал он.
https://ria.ru/20220228/snaryady-1775575021.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775370309_43:0:1258:911_1920x0_80_0_0_1b00c79129724e61fcdbc292a61af40f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, россия
15:48 28.02.2022 (обновлено: 15:52 28.02.2022)
Войска ЛНР продвинулись вперед на 23 километра
Войска ЛНР при поддержке России продвинулись вперед на 23 километра