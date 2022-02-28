https://ria.ru/20220228/lavrov-1775598527.html

Визит Лаврова на СПЧ ООН отменен, сообщил источник

Визит Лаврова на СПЧ ООН отменен, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2022

Визит Лаврова на СПЧ ООН отменен, сообщил источник

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:59

2022-02-28T15:59

2022-02-28T16:29

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, заявил РИА Новости диписточник в Женеве."Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - сказал он.Ранее визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html

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женева (город)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, женева (город), оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)