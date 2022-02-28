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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/lavrov-1775457923.html
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ - РИА Новости, 28.02.2022
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что ООН не может обеспечить... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:24
2022-02-28T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседании СПЧ ООН в Женеве."Учитывая, что сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов, то, соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву во вторник... Еще раз повторю: не участия в выставке произведений и достижений, и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о самом важном — разоружении и правах человека", - добавила Захарова."Страны не дают разрешение на пролет, но вопрос в ООН и генсеке: они обязаны обеспечить прибытие делегации, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб квартиру ООН, ее отделение в Женеве", — заключила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, совет по правам человека оон (спч оон), признание днр и лнр в россии, россия, женева (город), мария захарова, москва
01:24 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
 
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ

Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации России с Лавровым на заседание СПЧ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседании СПЧ ООН в Женеве.

"ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека(ООН), и это ответ генсека ООН", — сообщила она.

"Учитывая, что сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов, то, соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву во вторник... Еще раз повторю: не участия в выставке произведений и достижений, и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о самом важном — разоружении и правах человека", - добавила Захарова.
"Страны не дают разрешение на пролет, но вопрос в ООН и генсеке: они обязаны обеспечить прибытие делегации, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб квартиру ООН, ее отделение в Женеве", — заключила она.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Признание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияЖенева (город)Мария ЗахароваМосква
 
 
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