https://ria.ru/20220228/lavrov-1775457923.html
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ - РИА Новости, 28.02.2022
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что ООН не может обеспечить... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:24
2022-02-28T01:24
2022-02-28T02:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1" сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседании СПЧ ООН в Женеве."Учитывая, что сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов, то, соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву во вторник... Еще раз повторю: не участия в выставке произведений и достижений, и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о самом важном — разоружении и правах человека", - добавила Захарова."Страны не дают разрешение на пролет, но вопрос в ООН и генсеке: они обязаны обеспечить прибытие делегации, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб квартиру ООН, ее отделение в Женеве", — заключила она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, совет по правам человека оон (спч оон), признание днр и лнр в россии, россия, женева (город), мария захарова, москва
01:24 28.02.2022 (обновлено: 02:37 28.02.2022)
Захарова: ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации России с Лавровым на заседание СПЧ