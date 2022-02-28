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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым - РИА Новости, 28.02.2022
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:16
2022-02-28T18:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
донбасс
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская армия со временем вторглась бы на полуостров."Дальше было бы только хуже для нас. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что если бы этого не сделали (начали военную операцию на Украине – ред.), то Украина рано или поздно пришла бы к нам в Крым. Только бы они окрепли, только бы вооружились как следует, а все к этому шло, обязательно в какой-то момент они бы при поддержке Запада, который безапелляционно их поддерживает, нас бы чморили при любых вариантах, в любом виде. Это произошло бы все равно, только в неподходящий для нас момент и с гораздо худшими последствиями", - сказал Константинов на совещании в крымском парламент. По его словам, проведение военной операции на Украине - своевременное решение.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775601391.html
https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html
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украина
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в мире, россия, украина, республика крым, донбасс, владимир константинов
18:16 28.02.2022
 
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым

Спикер парламента Крыма Константинов: Украина со временем напала бы на полуостров

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская армия со временем вторглась бы на полуостров.
"Дальше было бы только хуже для нас. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что если бы этого не сделали (начали военную операцию на Украине – ред.), то Украина рано или поздно пришла бы к нам в Крым. Только бы они окрепли, только бы вооружились как следует, а все к этому шло, обязательно в какой-то момент они бы при поддержке Запада, который безапелляционно их поддерживает, нас бы чморили при любых вариантах, в любом виде. Это произошло бы все равно, только в неподходящий для нас момент и с гораздо худшими последствиями", - сказал Константинов на совещании в крымском парламент. По его словам, проведение военной операции на Украине - своевременное решение.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 16:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского рассказали о требованиях Киева на переговорах
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымДонбассВладимир Константинов
 
 
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