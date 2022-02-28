Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым
Спикер парламента Крыма Константинов: Украина со временем напала бы на полуостров
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская армия со временем вторглась бы на полуостров.
"Дальше было бы только хуже для нас. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что если бы этого не сделали (начали военную операцию на Украине – ред.), то Украина рано или поздно пришла бы к нам в Крым. Только бы они окрепли, только бы вооружились как следует, а все к этому шло, обязательно в какой-то момент они бы при поддержке Запада, который безапелляционно их поддерживает, нас бы чморили при любых вариантах, в любом виде. Это произошло бы все равно, только в неподходящий для нас момент и с гораздо худшими последствиями", - сказал Константинов на совещании в крымском парламент. По его словам, проведение военной операции на Украине - своевременное решение.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.