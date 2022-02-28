https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html

Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым

Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым - РИА Новости, 28.02.2022

Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:16

2022-02-28T18:16

2022-02-28T18:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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донбасс

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал своевременным проведение специальной военной операции на Украине, так как в противном случае украинская армия со временем вторглась бы на полуостров."Дальше было бы только хуже для нас. Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что если бы этого не сделали (начали военную операцию на Украине – ред.), то Украина рано или поздно пришла бы к нам в Крым. Только бы они окрепли, только бы вооружились как следует, а все к этому шло, обязательно в какой-то момент они бы при поддержке Запада, который безапелляционно их поддерживает, нас бы чморили при любых вариантах, в любом виде. Это произошло бы все равно, только в неподходящий для нас момент и с гораздо худшими последствиями", - сказал Константинов на совещании в крымском парламент. По его словам, проведение военной операции на Украине - своевременное решение.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775601391.html

https://ria.ru/20220228/vtorzhenie-1775474342.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, донбасс, владимир константинов