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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/krizis-1775451393.html
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:13
2022-02-28T02:34
в мире
признание днр и лнр в россии
василий небензя
украина
оон
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела."И у вас опять сегодня не нашлось ни одного слова сострадания жителям Донбасса", — добавил он.Он отметил, что право вето в Совбезе - это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов, а через него и глобальной стабильности. "Попытка обойти позицию России, проигнорировать её противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры. В том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости и безопасности", — заключил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, василий небензя, украина, оон, россия, владимир путин, донбасс, нато, обсе
00:13 28.02.2022 (обновлено: 02:34 28.02.2022)
 
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине

Постпред России при ООН Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела.

"Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуском российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше, тогда, когда вы 8 лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе", — сказал Небензя на заседании Совбеза.

"И у вас опять сегодня не нашлось ни одного слова сострадания жителям Донбасса", — добавил он.
Он отметил, что право вето в Совбезе - это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов, а через него и глобальной стабильности. "Попытка обойти позицию России, проигнорировать её противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры. В том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости и безопасности", — заключил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий НебензяУкраинаООНРоссияВладимир ПутинДонбассНАТООБСЕ
 
 
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