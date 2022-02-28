https://ria.ru/20220228/krizis-1775451393.html

Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине

Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:13

2022-02-28T00:13

2022-02-28T02:34

в мире

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василий небензя

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела."И у вас опять сегодня не нашлось ни одного слова сострадания жителям Донбасса", — добавил он.Он отметил, что право вето в Совбезе - это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов, а через него и глобальной стабильности. "Попытка обойти позицию России, проигнорировать её противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры. В том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости и безопасности", — заключил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, василий небензя, украина, оон, россия, владимир путин, донбасс, нато, обсе