00:13 28.02.2022 (обновлено: 02:34 28.02.2022)
Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине
Постпред России при ООН Небензя призвал сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН сосредоточиться на разрешении кризиса на Украине и исправлении ситуации, которая к нему привела.
"Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуском российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше, тогда, когда вы 8 лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе", — сказал Небензя на заседании Совбеза.
"И у вас опять сегодня не нашлось ни одного слова сострадания жителям Донбасса", — добавил он.
Он отметил, что право вето в Совбезе - это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов, а через него и глобальной стабильности. "Попытка обойти позицию России, проигнорировать её противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры. В том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости и безопасности", — заключил он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Стома