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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/krest-1775552701.html
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков
Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:30
2022-02-28T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
красный крест
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении Украины к МККК по поводу передачи тел погибших."Насколько я знаю, в настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного креста здесь. Просто пока не могу сказать ничего", - добавил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, красный крест, россия, украина, в мире
13:30 28.02.2022
 
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не получала обращений от МККК

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении Украины к МККК по поводу передачи тел погибших.
"Насколько я знаю, в настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного креста здесь. Просто пока не могу сказать ничего", - добавил Песков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: М. Зубков
 
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