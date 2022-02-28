https://ria.ru/20220228/krest-1775552701.html
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков
Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:30
2022-02-28T13:30
2022-02-28T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
красный крест
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении Украины к МККК по поводу передачи тел погибших."Насколько я знаю, в настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного креста здесь. Просто пока не могу сказать ничего", - добавил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, красный крест, россия, украина, в мире
Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не получала обращений от МККК