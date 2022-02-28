https://ria.ru/20220228/krest-1775552701.html

Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков

Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Россия не получала обращений от МККК, заявил Песков

Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:30

2022-02-28T13:30

2022-02-28T13:30

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

красный крест

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия не получала никаких обращений о задействовании Международного Комитета Красного Креста (МККК) на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении Украины к МККК по поводу передачи тел погибших."Насколько я знаю, в настоящий момент никаких обращений не было. Насчет будущего не могу сказать и насчет целесообразности задействования Красного креста здесь. Просто пока не могу сказать ничего", - добавил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

ситуация в днр и лнр, красный крест, россия, украина, в мире