https://ria.ru/20220228/krasovskiy-1775698754.html

Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию

Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию - РИА Новости, 01.03.2022

Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию

Журналист Антон Красовский, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, отметил, что гордится тем, что оказался в прекрасной компании, и знал, что это... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:42

2022-02-28T23:42

2022-03-01T11:44

роман бабаян

антон красовский

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналист Антон Красовский, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, отметил, что гордится тем, что оказался в прекрасной компании, и знал, что это произойдет.Евросоюз ранее в понедельник включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна."Я горжусь тем, что я оказался в прекрасной компании. Я, как вы знаете или не знаете, позавчера вообще сжег все свои визы аннулированные. Я прекрасно понимал, что это произойдет. И у меня по этому поводу нет абсолютно и не было никаких иллюзий. И более того, я понимаю, что это навсегда, и в отличие от многих людей, которые в этом списке есть и страдают, я не страдаю. У меня нет там недвижимости, у меня нет западных счетов, и ничего, кроме дискомфорта, перелет вторым классом до Рима у меня не вызывает", — сказал Красовский РИА Новости."Если то, что я делаю, так заметно, чтобы включать меня, открытого гея, работающего здесь, в России, в санкционные списки Евросоюза, значит я делаю все правильно", — добавил журналист.Бабаян, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что не ожидал внесения журналистов в санкционный список."Видимо, так проявляется свобода слова и демократия по-европейски, вот и все", — сказал тележурналист.Он добавил, что ограничения никак не скажутся на его жизни."Вся моя жизнь заключается в работе, я работаю и работаю. Как это может сказаться? Никак", — сказал Бабаян.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

роман бабаян, антон красовский, экономика, россия