https://ria.ru/20220228/krasovskiy-1775698754.html
Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию
Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию - РИА Новости, 01.03.2022
Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию
Журналист Антон Красовский, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, отметил, что гордится тем, что оказался в прекрасной компании, и знал, что это... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:42
2022-02-28T23:42
2022-03-01T11:44
роман бабаян
антон красовский
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналист Антон Красовский, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, отметил, что гордится тем, что оказался в прекрасной компании, и знал, что это произойдет.Евросоюз ранее в понедельник включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна."Я горжусь тем, что я оказался в прекрасной компании. Я, как вы знаете или не знаете, позавчера вообще сжег все свои визы аннулированные. Я прекрасно понимал, что это произойдет. И у меня по этому поводу нет абсолютно и не было никаких иллюзий. И более того, я понимаю, что это навсегда, и в отличие от многих людей, которые в этом списке есть и страдают, я не страдаю. У меня нет там недвижимости, у меня нет западных счетов, и ничего, кроме дискомфорта, перелет вторым классом до Рима у меня не вызывает", — сказал Красовский РИА Новости."Если то, что я делаю, так заметно, чтобы включать меня, открытого гея, работающего здесь, в России, в санкционные списки Евросоюза, значит я делаю все правильно", — добавил журналист.Бабаян, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что не ожидал внесения журналистов в санкционный список."Видимо, так проявляется свобода слова и демократия по-европейски, вот и все", — сказал тележурналист.Он добавил, что ограничения никак не скажутся на его жизни."Вся моя жизнь заключается в работе, я работаю и работаю. Как это может сказаться? Никак", — сказал Бабаян.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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роман бабаян, антон красовский, экономика, россия
23:42 28.02.2022 (обновлено: 11:44 01.03.2022)
Красовский о санкциях ЕС: горжусь, что попал в прекрасную компанию
Журналист Красовский заявил, что гордится санкциями ЕС
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналист Антон Красовский, комментируя свое включение в санкционный список ЕС, отметил, что гордится тем, что оказался в прекрасной компании, и знал, что это произойдет.
Евросоюз ранее в понедельник включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна.
"Я горжусь тем, что я оказался в прекрасной компании. Я, как вы знаете или не знаете, позавчера вообще сжег все свои визы аннулированные. Я прекрасно понимал, что это произойдет. И у меня по этому поводу нет абсолютно и не было никаких иллюзий. И более того, я понимаю, что это навсегда, и в отличие от многих людей, которые в этом списке есть и страдают, я не страдаю. У меня нет там недвижимости, у меня нет западных счетов, и ничего, кроме дискомфорта, перелет вторым классом до Рима у меня не вызывает", — сказал Красовский РИА Новости.
"Если то, что я делаю, так заметно, чтобы включать меня, открытого гея, работающего здесь, в России, в санкционные списки Евросоюза, значит я делаю все правильно", — добавил журналист.
Бабаян, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что не ожидал внесения журналистов в санкционный список.
"Видимо, так проявляется свобода слова и демократия по-европейски, вот и все", — сказал тележурналист.
Он добавил, что ограничения никак не скажутся на его жизни.
"Вся моя жизнь заключается в работе, я работаю и работаю. Как это может сказаться? Никак", — сказал Бабаян.