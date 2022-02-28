https://ria.ru/20220228/krasota-1775123255.html

Родись красивой. О чем говорит внешний вид человека

Родись красивой. О чем говорит внешний вид человека - РИА Новости, 28.02.2022

Родись красивой. О чем говорит внешний вид человека

На протяжении сотен поколений люди выбирали партнеров с хорошей наследственностью, чтобы произвести жизнеспособное потомство. Это сформировало особые критерии... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:00

2022-02-28T08:00

2022-02-28T14:32

наука

биология

здоровье

иммунитет

генетика

сша

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На протяжении сотен поколений люди выбирали партнеров с хорошей наследственностью, чтобы произвести жизнеспособное потомство. Это сформировало особые критерии внешней привлекательности, которую, как утверждают ученые, во многом определяет состояние иммунной системы человека.Красота и привлекательностьТрадиционно считают, что красота и здоровье неразрывно связаны. Внешний вид человека во многом зависит от того, насколько правильно функционируют все системы организма. Нездоровый цвет лица, проблемы с кожей, волосами, ногтями — показатели того, что внутри не все нормально.Но красота — понятие эстетическое. Оксфордский словарь определяет ее как "сочетание качеств, доставляющих удовольствие зрению и другим чувствам". Мы чаще говорим о привлекательности, в основе которой, по мнению психологов, — чувство заинтересованности, расположенности к установлению контакта. Начиная с 1990-х ученые пытаются понять, как это связано со здоровьем.Каноны красоты и привлекательности не одинаковы. Первые, как правило, задает социальная среда — общественное мнение, СМИ, кино и телевидение. Во втором случае человек ориентируется на собственные ощущения. Те, кого представители противоположного пола считают красивыми или привлекательными, порой сильно различаются по физическим параметрам.Ученые выяснили: для мужчин притягательность женщины, помимо сексуальности, основана на потенциальной способности дать здоровое потомство. Именно с этой точки зрения они подсознательно оценивают будущую партнершу. Женщин же в мужчинах привлекает способность защитить и обеспечить ресурсами.Главное — хороший иммунитетИсследователи из Техасского христианского университета решили проверить, какие биологические факторы стоят за привлекательностью и можно ли по ней судить о здоровье и "качестве" наследственности.Из студентов и местных жителей отобрали 159 молодых людей средним возрастом 20 лет — 80 мужчин и 79 женщин нормального телосложения. И сделали их фотопортреты — без макияжа и украшений, с нейтральным выражением лица. Другие внешние признаки исключили для чистоты эксперимента.Ученые заранее убедились, что ни у одного участника нет в анамнезе психических расстройств, хронической депрессии, острых заболеваний, что никто не использует гормональные контрацептивы, стероидные или противовоспалительные препараты. За два дня до теста добровольцы не занимались спортом и не принимали алкоголь.Раньше в нескольких научных работах специалисты делали вывод, что у женщин восприятие мужчин зависит от фазы менструального цикла. Поэтому участниц выбрали так, чтобы все они находились в одной фолликулярной (предовуляторной) фазе.После фотографирования все сдали кровь на общий анализ и на маркеры состояния иммунной системы.Затем через краудсорсинговую платформу Amazon Mechanical Turk исследователи пригласили 492 добровольца — молодых мужчин и женщин возрастом около 25 лет. Им демонстрировали фото участников и просили оценить по шкале привлекательности. Причем независимо от сексуальной ориентации показывали только портреты представителей противоположного пола. По итогам составили рейтинг привлекательности.Результаты оказались вполне ожидаемыми. Предпочтение "оценщики" отдали симметричным лицам с пропорциональными чертами, светлой чистой кожей, выступающими скулами, яркими глазами. При этом ученые обнаружили связь между привлекательностью и силой иммунитета. У тех, кто попал в первые строчки рейтинга, иммунная система работала лучше, чем у тех, кто занял нижние позиции. При этом корреляция не зависела от состояния здоровья на данный момент, которое определяли по маркерам воспаления в крови.Силу иммунитета ученые оценивали по нескольким показателям. А именно, по количеству и составу лейкоцитов, уровню их активизации в ответ на патогенные сигналы, способности иммунных клеток к фагоцитозу — захвату и поглощению бактерий, одноклеточных организмов и чужеродных частиц, лизису — растворению опухолевых клеток-мишеней. И кроме того — блокированию роста бактерий в плазме крови в отсутствие иммунных клеток, только с помощью антибактериальных белков.Результаты показали, что у самых "популярных" участников и участниц — более высокие параметры фагоцитоза. Его оценивали по скорости расщепления биочастиц кишечной палочки Escherichia coli. Привлекательность женских лиц больше всего коррелирует с высокими уровнями глюкозы, базофилов и антител в крови, низкой скоростью роста бактерий в плазме. Мужских же — с высоким уровнем активности цитотоксических лимфоцитов — NK-клеток, или натуральных киллеров, борющихся с инфекциями.Интересно, что у женщин для NK-клеток корреляция обратная. Возможно, из-за того, что их активность иногда связана со снижением уровня эстрогенов — женских половых гормонов, и, как следствие — с более низкой фертильностью и высоким риском выкидышей. Результаты предыдущих исследований показали: женственность, так привлекающая мужчин в представительницах противоположного пола, указывает на высокий уровень эстрогенов. Общий вывод такой: привлекательность — по крайней мере лица — связана с наследуемыми характеристиками иммунитета. По ней действительно можно судить о жизнеспособности будущего потомства. Различие в том, что у мужчин защитная система лучше "заточена" на борьбу с патогенами и новообразованиями, а у женщин — на подавление в первую очередь бактериальных инфекций. Почему так — пока неясно.

https://ria.ru/20220119/geny-1768391040.html

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, иммунитет, генетика, сша