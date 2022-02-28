https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии
Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:50
2022-02-28T15:50
2022-02-28T17:01
константин косачев
белоруссия
референдум в белоруссии
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить нелегитимным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенатор возглавлял делегацию Совфеда, участвующую в миссии наблюдателей на референдуме в республике."Конечно, такие попытки были. Наши недруги и России, и Белоруссии, та же самая группа государств", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".
https://ria.ru/20220228/referendum-1775420579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, белоруссия, референдум в белоруссии, россия
15:50 28.02.2022 (обновлено: 17:01 28.02.2022)
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии
Сенатор Косачев: во время референдума в Белоруссии были попытки иностранного вмешательства