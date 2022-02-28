https://ria.ru/20220228/kosachev-1775596053.html

Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии

Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии

Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:50

2022-02-28T15:50

2022-02-28T17:01

константин косачев

белоруссия

референдум в белоруссии

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить нелегитимным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенатор возглавлял делегацию Совфеда, участвующую в миссии наблюдателей на референдуме в республике."Конечно, такие попытки были. Наши недруги и России, и Белоруссии, та же самая группа государств", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".

https://ria.ru/20220228/referendum-1775420579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

константин косачев, белоруссия, референдум в белоруссии, россия