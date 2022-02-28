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Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии
Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:50
2022-02-28T17:01
константин косачев
белоруссия
референдум в белоруссии
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить нелегитимным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенатор возглавлял делегацию Совфеда, участвующую в миссии наблюдателей на референдуме в республике."Конечно, такие попытки были. Наши недруги и России, и Белоруссии, та же самая группа государств", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".
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Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
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константин косачев, белоруссия, референдум в белоруссии, россия
15:50 28.02.2022 (обновлено: 17:01 28.02.2022)
 
Косачев заявил о зарубежном вмешательстве во время референдума в Белоруссии

Сенатор Косачев: во время референдума в Белоруссии были попытки иностранного вмешательства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в проведение референдума по внесению изменений в конституции Белоруссии были, голосование изначально пытались объявить нелегитимным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор возглавлял делегацию Совфеда, участвующую в миссии наблюдателей на референдуме в республике.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
10:01Инфографика
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
"Конечно, такие попытки были. Наши недруги и России, и Белоруссии, та же самая группа государств", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКонстантин КосачевБелоруссияРеферендум в БелоруссииРоссия
 
 
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