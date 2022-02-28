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В Испании предложили закрыть европейские порты для российских кораблей
В Испании предложили закрыть европейские порты для российских кораблей - РИА Новости, 28.02.2022
В Испании предложили закрыть европейские порты для российских кораблей
Испания предлагает странам-членам ЕС закрыть европейские порты для российских кораблей, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:52
2022-02-28T13:52
в мире
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
киев
россия
испания
хосе мануэль альбарес
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Испания предлагает странам-членам ЕС закрыть европейские порты для российских кораблей, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес."В случае с портами и морями (вчера я от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера). Кроме закрытия неба Европы для российских полетов было (предложено – ред.) также закрыть порты Европы", - заявил министр с интервью государственному радио RNE.Министерство транспорта подтвердило, что Испания хочет закрыть свои порты для всех российских судов. "Мы предлагаем меры, начиная от запрета на заход судов в испанские порты и заканчивая снабжением", - заявила министр транспорта Ракель Санчес.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/porty-1775458835.html
https://ria.ru/20220226/sudno-1775258782.html
луганская народная республика
киев
россия
испания
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, испания, хосе мануэль альбарес
13:52 28.02.2022
 
В Испании предложили закрыть европейские порты для российских кораблей

Глава МИД Испании Альбарес предложил закрыть европейские порты для российских кораблей

© РИА Новости / Алена БыковаВид на порт Барселоны
Вид на порт Барселоны - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алена Быкова
Вид на порт Барселоны
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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Испания предлагает странам-членам ЕС закрыть европейские порты для российских кораблей, заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.
"В случае с портами и морями (вчера я от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера). Кроме закрытия неба Европы для российских полетов было (предложено – ред.) также закрыть порты Европы", - заявил министр с интервью государственному радио RNE.
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Министерство транспорта подтвердило, что Испания хочет закрыть свои порты для всех российских судов. "Мы предлагаем меры, начиная от запрета на заход судов в испанские порты и заканчивая снабжением", - заявила министр транспорта Ракель Санчес.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияИспанияХосе Мануэль Альбарес
 
 
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