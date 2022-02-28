https://ria.ru/20220228/konsuly-1775580151.html
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране - РИА Новости, 28.02.2022
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране
Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:56
2022-02-28T14:56
2022-02-28T14:56
в мире
россия
словения
киев
янез янша
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар.Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины."У России в Словении больше нет почетных консулов. Подписал решения об отзыве согласия Республики Словения с их именованием", - указал глава МИД в Twitter.
https://ria.ru/20220226/samolety-1775291494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словения, киев, янез янша
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране
Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных российских консулов в стране