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Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране - РИА Новости, 28.02.2022
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране
Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:56
2022-02-28T14:56
в мире
россия
словения
киев
янез янша
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар.Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины."У России в Словении больше нет почетных консулов. Подписал решения об отзыве согласия Республики Словения с их именованием", - указал глава МИД в Twitter.
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в мире, россия, словения, киев, янез янша
14:56 28.02.2022
 
Словения отозвала аккредитацию почетных российских консулов в стране

Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных российских консулов в стране

© Fotolia / kastoПанорама Любляны, Словения
Панорама Любляны, Словения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / kasto
Панорама Любляны, Словения
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Словения отозвала согласие на статус и деятельность почетных консулов РФ в стране в связи с операцией России на Украине, сообщил глава МИД Анже Логар.
Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.
"У России в Словении больше нет почетных консулов. Подписал решения об отзыве согласия Республики Словения с их именованием", - указал глава МИД в Twitter.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 20:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреРоссияСловенияКиевЯнез Янша
 
 
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