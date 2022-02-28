https://ria.ru/20220228/konfiskatsiya-1775659273.html

В Раде предложили конфисковать все российское имущество на Украине

В Раде предложили конфисковать все российское имущество на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

В Раде предложили конфисковать все российское имущество на Украине

Депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины, сообщил в понедельник РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:35

2022-02-28T19:35

2022-02-28T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

верховная рада украины

руслан стефанчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины, сообщил в понедельник председатель парламента Руслан Стефанчук.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, верховная рада украины, руслан стефанчук, ситуация в днр и лнр