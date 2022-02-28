https://ria.ru/20220228/kitay-1775513193.html
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 28.02.2022
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой
Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:21
2022-02-28T11:21
2022-02-28T11:26
китай
россия
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, мид кнр
11:21 28.02.2022 (обновлено: 11:26 28.02.2022)
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой
МИД КНР заявил о желании продолжить нормальное торговое сотрудничество с Россией