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В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 28.02.2022
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой
Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:21
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китай
россия
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказал дипломат.
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китай, россия, в мире, мид кнр
11:21 28.02.2022 (обновлено: 11:26 28.02.2022)
 
В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой

МИД КНР заявил о желании продолжить нормальное торговое сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказал дипломат.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 07:44
МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине
Опубликовано: К. Волков
 
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