https://ria.ru/20220228/kitay-1775513193.html

В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой

В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 28.02.2022

В Пекине продолжат нормальное торговое сотрудничество с Москвой

Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:21

2022-02-28T11:21

2022-02-28T11:26

китай

россия

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мид кнр

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Китай и Россия будут продолжать нормальное взаимовыгодное торговое сотрудничество, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, в мире, мид кнр