https://ria.ru/20220228/kipr-1775494328.html
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией
Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:13
2022-02-28T11:13
2022-02-28T11:13
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иоаннис касулидис
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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции, сообщило бюро печати и информации кипрского правительства."Наше согласие дается при сохранении нашего права повторно изучить и/или пересмотреть выполнение этого решения в случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства", — говорится в сообщении.Курорты Северного Кипра пользуются большой популярностью у туристов, в том числе у жителей Евросоюза.
https://ria.ru/20220227/nebo-1775391891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никос анастасиадис, иоаннис касулидис, северный кипр, россия, кипр, евросоюз, еврокомиссия, курорт, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией
Кипр пересмотрит закрытие авиасообщения с РФ в зависимости от действий Турции