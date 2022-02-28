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Туризм
https://ria.ru/20220228/kipr-1775494328.html
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией
Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:13
2022-02-28T11:13
туризм
никос анастасиадис
иоаннис касулидис
северный кипр
россия
кипр
евросоюз
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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции, сообщило бюро печати и информации кипрского правительства."Наше согласие дается при сохранении нашего права повторно изучить и/или пересмотреть выполнение этого решения в случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства", — говорится в сообщении.Курорты Северного Кипра пользуются большой популярностью у туристов, в том числе у жителей Евросоюза.
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никос анастасиадис, иоаннис касулидис, северный кипр, россия, кипр, евросоюз, еврокомиссия, курорт, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение
11:13 28.02.2022
 
Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией

Кипр пересмотрит закрытие авиасообщения с РФ в зависимости от действий Турции

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке
Самолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции, сообщило бюро печати и информации кипрского правительства.
"Наше согласие дается при сохранении нашего права повторно изучить и/или пересмотреть выполнение этого решения в случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства", — говорится в сообщении.
Курорты Северного Кипра пользуются большой популярностью у туристов, в том числе у жителей Евросоюза.
Пассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:17
Австрия закроет небо для российских самолетов вечером 27 февраля
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмНикос АнастасиадисИоаннис КасулидисСеверный КипрРоссияКипрЕвросоюзЕврокомиссияКурортНовости - ТуризмТуризмтуристыАвиасообщение
 
 
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