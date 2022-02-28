https://ria.ru/20220228/kipr-1775494328.html

Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией

Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией - РИА Новости, 28.02.2022

Кипр сохранил право пересмотреть закрытие авиасообщения с Россией

Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:13

2022-02-28T11:13

2022-02-28T11:13

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АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости. Кипр в ходе телеконференции государств-членов ЕС дал согласие на закрытие европейского воздушного пространства, сохранив за собой право пересмотреть выполнение этого решения в зависимости от действий Турции, сообщило бюро печати и информации кипрского правительства."Наше согласие дается при сохранении нашего права повторно изучить и/или пересмотреть выполнение этого решения в случае, если Турция откажется приступить к закрытию своего воздушного пространства", — говорится в сообщении.Курорты Северного Кипра пользуются большой популярностью у туристов, в том числе у жителей Евросоюза.

https://ria.ru/20220227/nebo-1775391891.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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