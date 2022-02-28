https://ria.ru/20220228/kanada-1775693673.html
Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде
Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде - РИА Новости, 01.03.2022
Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде
Обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T23:03
2022-02-28T23:03
2022-03-01T09:06
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.Ранее в МИД РФ была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер, ей был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто."Действительно, ситуация вокруг наших трех загранточек... достаточно напряженная, я бы сказал, накаленная в последние дни..." - подтвердил посол в эфире "Россия 24".По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.Он посоветовал россиянам, находящимся в Канаде, проявлять бдительность.По словам посла РФ в Канаде, дипломатам поступают письма с угрозами жизни, в том числе и членов семей.
https://ria.ru/20220228/islandiya-1775639813.html
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, оттава, торонто, канада
23:03 28.02.2022 (обновлено: 09:06 01.03.2022)
Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде
Посол в Канаде Степанов: агрессоры нападают на здания российских дипмиссий и сотрудников
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Ранее в МИД РФ была вызвана посол Канады
в Москве Элисон Леклер, ей был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями у посольства России
в Оттаве
, а также российских генеральных консульств в Монреале
и Торонто
.
"Действительно, ситуация вокруг наших трех загранточек... достаточно напряженная, я бы сказал, накаленная в последние дни..." - подтвердил посол в эфире "Россия 24"
.
По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.
"Пикеты эти проходят отнюдь не мирно, заливаются краской ограждения... закидываются бутылками машины, наносятся повреждения, в ход идут яйца... Полиция не всегда с охотой реагирует на это", - подчеркнул посол.
Он посоветовал россиянам, находящимся в Канаде, проявлять бдительность.
По словам посла РФ в Канаде, дипломатам поступают письма с угрозами жизни, в том числе и членов семей.