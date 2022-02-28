https://ria.ru/20220228/kanada-1775693673.html

Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде

Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде - РИА Новости, 01.03.2022

Российский посол заявил о нападках на дипмиссию в Канаде

Обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T23:03

2022-02-28T23:03

2022-03-01T09:06

в мире

россия

оттава

торонто

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775729316_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ff3ca18d2baacc47472356d205effa01.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.Ранее в МИД РФ была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер, ей был заявлен решительный протест в связи с враждебными акциями у посольства России в Оттаве, а также российских генеральных консульств в Монреале и Торонто."Действительно, ситуация вокруг наших трех загранточек... достаточно напряженная, я бы сказал, накаленная в последние дни..." - подтвердил посол в эфире "Россия 24".По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.Он посоветовал россиянам, находящимся в Канаде, проявлять бдительность.По словам посла РФ в Канаде, дипломатам поступают письма с угрозами жизни, в том числе и членов семей.

https://ria.ru/20220228/islandiya-1775639813.html

https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775281519.html

россия

оттава

торонто

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, оттава, торонто, канада