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Пассажиры не заметили неудобств нового авиамаршрута Москва — Калининград
Пассажиры не заметили неудобств нового авиамаршрута Москва — Калининград - РИА Новости, 28.02.2022
Пассажиры не заметили неудобств нового авиамаршрута Москва — Калининград
Пассажиры, прилетевшие в Калининград из Москвы по новому авиамаршруту после закрытия "неба" Прибалтики, рассказали РИА Новости, что никаких неудобств во время... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:58
2022-02-28T15:58
2022-02-28T16:22
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев — РИА Новости. Пассажиры, прилетевшие в Калининград из Москвы по новому авиамаршруту после закрытия "неба" Прибалтики, рассказали РИА Новости, что никаких неудобств во время полета не испытали."Отлично долетели. Небольшая задержка в пути, но мы её не почувствовали", — сказал москвич Андрей, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения во время перелета над нейтральными водами Балтийского моря.Туристка из Москвы Ольга рассказала, что в аэропорту задержек не было. "Летели чуть подольше, над Балтийским морем. Все спокойно, все хорошо. В пути 2 часа 10 минут".Ранее калининградские власти заявили, что воздушной блокады региона не будет. Полеты после закрытия "неба" странами Прибалтики осуществляются штатно, авиакомпании используют трассы через нейтральные воды Балтийского моря.Первый рейс по измененному маршруту вылетел 26 февраля утром в московский Шереметьево.
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новости - туризм, авиасообщение, москва, россия, туризм, туристы, пассажиры, калининград, храброво (аэропорт)
15:58 28.02.2022 (обновлено: 16:22 28.02.2022)
Пассажиры не заметили неудобств нового авиамаршрута Москва — Калининград
Пассажиры, прилетевшие в Калининград из Москвы по новому маршруту, не заметили неудобств
КАЛИНИНГРАД, 28 фев — РИА Новости. Пассажиры, прилетевшие в Калининград из Москвы по новому авиамаршруту после закрытия "неба" Прибалтики, рассказали РИА Новости, что никаких неудобств во время полета не испытали.
"Отлично долетели. Небольшая задержка в пути, но мы её не почувствовали", — сказал москвич Андрей, отвечая на вопрос, заметил ли он изменения во время перелета над нейтральными водами Балтийского моря.
Туристка из Москвы Ольга рассказала, что в аэропорту задержек не было. "Летели чуть подольше, над Балтийским морем. Все спокойно, все хорошо. В пути 2 часа 10 минут".
Ранее калининградские власти заявили, что воздушной блокады региона не будет. Полеты после закрытия "неба" странами Прибалтики осуществляются штатно, авиакомпании используют трассы через нейтральные воды Балтийского моря.
Первый рейс по измененному маршруту вылетел 26 февраля утром в московский Шереметьево.
Опубликовано: Ольга Кабанова