https://ria.ru/20220228/investitsii-1775513784.html

Все крупные инвестпроекты в Амурской области реализуются в графике

Все крупные инвестпроекты в Амурской области реализуются в графике - РИА Новости, 28.02.2022

Все крупные инвестпроекты в Амурской области реализуются в графике

Все крупные инвестиционные проекты в Амурской области реализуются в графике, сформирован пул из 58 перспективных региональных проектов на 432 миллиарда рублей,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:22

2022-02-28T11:22

2022-02-28T11:22

амурская область

экономика

владимир путин

свободный

россия

амурская область

агентство стратегических инициатив (аси)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Все крупные инвестиционные проекты в Амурской области реализуются в графике, сформирован пул из 58 перспективных региональных проектов на 432 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Орлов принял участие в совещании при вице-премьере правительства РФ – полпреде президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрии Трутневе. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), повышения качества жизни на Дальнем Востоке."По итогам 2021 года Амурская область заняла 14 место в рейтинге АСИ. Все крупные инвестпроекты в регионе реализуются в графике. Сформирован пул из 58 перспективных региональных проектов на 432 миллиарда рублей. С текущего года Приамурье вошло в ТОП-30 пилотных регионов по созданию системы запуска и сопровождения инвестпроектов", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Также, по словам губернатора, за 2021 год был расширен портфель проектов в области государственно-частного партнерства: дополнительно заключили 33 концессионных соглашения на 9 миллиардов рублей."Из них 2 крупных – это строительство международного терминала аэропорта и модернизации объектов наружного освещения Благовещенска общей стоимостью 8,2 миллиарда рублей. Всего заключено 403 концессионных соглашений на 25,4 миллиарда рублей", - рассказал во время совещания Орлов.По итогам прошедшего в сентябре 2021 года Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал ключевые поручения по развитию социальной сферы. Так, сейчас идёт разработка мастер-планов реновации дальневосточных городов. Лучшие из мастер-планов будут представлены главе государства, участникам и гостям ВЭФ-2022."В Амурской области это 4 города — Благовещенск, Белогорск, Тында и Свободный. По Свободному мастер–план будет разработан в агломерации с Циолковским. Готовимся презентовать их на ВЭФе", - уточнил Орлов.Как добавляет правительство Приамурья, по итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учётом текущей общественно-экономической ситуации.

https://realty.ria.ru/20220225/amurskaya-oblast-1774994507.html

https://ria.ru/20220221/zoloto-1773991352.html

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россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, свободный, россия, амурская область, агентство стратегических инициатив (аси), василий орлов (губернатор)