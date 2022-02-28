https://ria.ru/20220228/interpol-1775639429.html
Украина потребовала исключить Россию из Интерпола
Украина потребовала исключить Россию из Интерпола - РИА Новости, 28.02.2022
Украина потребовала исключить Россию из Интерпола
Правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе, Британия это поддерживает, заявила глава британского МВД Прити Пател. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:27
2022-02-28T18:27
2022-02-28T18:41
россия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
интерпол
великобритания
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Правительство Украины обратилось с запросом о приостановке членства РФ в Интерполе, Британия это поддерживает, заявила глава британского МВД Прити Пател."Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого", - заявила Пател во время выступления в парламенте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/nato-1775641957.html
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, интерпол, великобритания, форин-офис, донбасс
18:27 28.02.2022 (обновлено: 18:41 28.02.2022)
Украина потребовала исключить Россию из Интерпола
Украина обратилась к Британии с запросом о приостановке членства России в Интерполе