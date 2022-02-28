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Гуманитарная поддержка Донбассу была нужна уже давно, заявил Небензя

Гуманитарная поддержка Донбассу была нужна уже давно, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022

Гуманитарная поддержка Донбассу была нужна уже давно, заявил Небензя

Гуманитарная поддержка жителям Донбасса была нужна уже давно, и только Россия ее оказывала, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:28

2022-02-28T02:28

2022-02-28T02:39

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признание днр и лнр в россии

оон

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Гуманитарная поддержка жителям Донбасса была нужна уже давно, и только Россия ее оказывала, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне планов Франции представит Совбезу проект резолюции по безопасному гуманитарному доступу на Украину.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/oon-1775458953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, оон