https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html

Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 28.02.2022

Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:06

2022-02-28T10:06

2022-02-28T10:23

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АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России."Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации", - говорится в сообщении.В частности, инструкция предусматривает, что самолетам, которые принадлежат России, российским авиакомпаниям или находящимся под российским контролем, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Авиадиректива исключает полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях с одобрения правительства Греции, а также все аварийные полеты.Документ будет действовать три месяца и уже действует с понедельника, 28 февраля.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

греция, новости - туризм, в мире, евросоюз, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков