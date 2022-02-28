10:06 28.02.2022 (обновлено: 10:23 28.02.2022)
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве
Вывозной рейс из Греции
АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России.
"Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, инструкция предусматривает, что самолетам, которые принадлежат России, российским авиакомпаниям или находящимся под российским контролем, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Авиадиректива исключает полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях с одобрения правительства Греции, а также все аварийные полеты.
Документ будет действовать три месяца и уже действует с понедельника, 28 февраля.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: М. Зубков