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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 28.02.2022
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве
Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:06
2022-02-28T10:23
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АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России."Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации", - говорится в сообщении.В частности, инструкция предусматривает, что самолетам, которые принадлежат России, российским авиакомпаниям или находящимся под российским контролем, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Авиадиректива исключает полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях с одобрения правительства Греции, а также все аварийные полеты.Документ будет действовать три месяца и уже действует с понедельника, 28 февраля.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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греция, новости - туризм, в мире, евросоюз, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
10:06 28.02.2022 (обновлено: 10:23 28.02.2022)
 
Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

© РИА Новости / Геннадий МельникВывозной рейс из Греции
Вывозной рейс из Греции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Вывозной рейс из Греции
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 фев – РИА Новости. Греция запретила использование своего воздушного пространства для всех самолетов, представляющих интерес для России.
"Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, инструкция предусматривает, что самолетам, которые принадлежат России, российским авиакомпаниям или находящимся под российским контролем, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Авиадиректива исключает полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях с одобрения правительства Греции, а также все аварийные полеты.
Документ будет действовать три месяца и уже действует с понедельника, 28 февраля.
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: М. Зубков
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмВ миреЕвросоюзРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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