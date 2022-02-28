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Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%

Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7% - РИА Новости, 28.02.2022

Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%

Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 23,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:19

2022-02-28T11:19

2022-02-28T11:19

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 23,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 58,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,7%", - говорится в сообщении.Увеличение госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, в числе указанных регионов увеличение более чем в среднем по России, отметили в штабе.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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