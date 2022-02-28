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Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%
Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7% - РИА Новости, 28.02.2022
Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%
Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 23,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:19
2022-02-28T11:19
2022-02-28T11:19
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Показатель госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения за неделю снизился на 23,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 58,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,7%", - говорится в сообщении.Увеличение госпитализаций произошло в пяти субъектах РФ, в числе указанных регионов увеличение более чем в среднем по России, отметили в штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%
В России показатель госпитализаций с COVID-19 за неделю снизился на 23,7%