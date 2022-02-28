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Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве
Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве - РИА Новости, 28.02.2022
Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве
Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:44
2022-02-28T15:44
сша
государственный департамент сша
в мире
белоруссия
минск
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной работе сотрудников американского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства."Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве",- говорится в сообщении.Отмечается, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне "неспровоцированной и неоправданной атаки российских войск на Украину".Госдепартамент продолжает корректировать уровень присутствия дипломатов в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своими задачами и условиями в сфере безопасности, а также ситуацией в сфере здравоохранения, указали в Госдепе США.В ведомстве подчеркнули, что безопасность американских граждан по всему миру, в том числе дипломатов и правительственных служащих и их родственников, является для Вашингтона первооочередным приоритетом.
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сша, государственный департамент сша, в мире, белоруссия, минск
15:44 28.02.2022
 
Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве

Госдеп разрешил добровольно выехать сотрудникам посольства в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной работе сотрудников американского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства.
"Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне "неспровоцированной и неоправданной атаки российских войск на Украину".
Госдепартамент продолжает корректировать уровень присутствия дипломатов в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своими задачами и условиями в сфере безопасности, а также ситуацией в сфере здравоохранения, указали в Госдепе США.
В ведомстве подчеркнули, что безопасность американских граждан по всему миру, в том числе дипломатов и правительственных служащих и их родственников, является для Вашингтона первооочередным приоритетом.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреБелоруссияМинск
 
 
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