https://ria.ru/20220228/gosdep-1775594575.html

Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве

Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве - РИА Новости, 28.02.2022

Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве

Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:44

2022-02-28T15:44

2022-02-28T15:44

сша

государственный департамент сша

в мире

белоруссия

минск

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной работе сотрудников американского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства."Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве",- говорится в сообщении.Отмечается, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне "неспровоцированной и неоправданной атаки российских войск на Украину".Госдепартамент продолжает корректировать уровень присутствия дипломатов в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своими задачами и условиями в сфере безопасности, а также ситуацией в сфере здравоохранения, указали в Госдепе США.В ведомстве подчеркнули, что безопасность американских граждан по всему миру, в том числе дипломатов и правительственных служащих и их родственников, является для Вашингтона первооочередным приоритетом.

https://ria.ru/20220226/amerikantsy-1775257629.html

сша

белоруссия

минск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, государственный департамент сша, в мире, белоруссия, минск