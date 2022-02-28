Госдеп разрешил добровольный отъезд сотрудников посольства в Москве
Госдеп разрешил добровольно выехать сотрудникам посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник распорядился приостановить работу посольства в Минске, а также разрешил добровольный отъезд не задействованных в оперативной работе сотрудников американского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства.
"Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве",- говорится в сообщении.
Отмечается, что данные меры были приняты из соображений безопасности на фоне "неспровоцированной и неоправданной атаки российских войск на Украину".
Госдепартамент продолжает корректировать уровень присутствия дипломатов в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своими задачами и условиями в сфере безопасности, а также ситуацией в сфере здравоохранения, указали в Госдепе США.
В ведомстве подчеркнули, что безопасность американских граждан по всему миру, в том числе дипломатов и правительственных служащих и их родственников, является для Вашингтона первооочередным приоритетом.
Опубликовано: Е. Зайцева