https://ria.ru/20220228/gorlovka-1775604438.html

ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке

ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022

ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке

Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:18

2022-02-28T16:18

2022-02-28T16:18

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."Украинские вооруженные формирования ведут обстрел поселка Короленко. Прилеты по улицам Минина и Пожарского и Беспощадного. Пострадало здание ДДЮТ",- написал Приходько в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/obstrel-1775599075.html

https://ria.ru/20220228/dnr-1775485036.html

горловка

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика