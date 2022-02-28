Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/gorlovka-1775604438.html
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке
Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:18
2022-02-28T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
горловка
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."Украинские вооруженные формирования ведут обстрел поселка Короленко. Прилеты по улицам Минина и Пожарского и Беспощадного. Пострадало здание ДДЮТ",- написал Приходько в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775599075.html
https://ria.ru/20220228/dnr-1775485036.html
горловка
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_515:345:2785:2048_1920x0_80_0_0_9de483ce92be309eee475ca94b19f658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:18 28.02.2022
 
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке

Глава администрации Горловки Приходько: ВСУ повредили Дворец детского творчества

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Marian Kushnir
Украинский военный в окрестностях Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.
"Украинские вооруженные формирования ведут обстрел поселка Короленко. Прилеты по улицам Минина и Пожарского и Беспощадного. Пострадало здание ДДЮТ",- написал Приходько в Telegram-канале.
Представитель СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрела погиб соцработник
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
09:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала