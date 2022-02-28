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ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке
Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:18
2022-02-28T16:18
2022-02-28T16:18
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел поселка Короленко в Горловке, в результате повреждено здание Дворца детского и юношеского творчества, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."Украинские вооруженные формирования ведут обстрел поселка Короленко. Прилеты по улицам Минина и Пожарского и Беспощадного. Пострадало здание ДДЮТ",- написал Приходько в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775599075.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика
ВСУ обстреляли Дворец детского и юношеского творчества в Горловке
Глава администрации Горловки Приходько: ВСУ повредили Дворец детского творчества