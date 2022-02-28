https://ria.ru/20220228/ges2-1775497340.html

Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки

Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки - РИА Новости, 28.02.2022

Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки

Дом культуры ГЭС-2 досрочно завершает все выставки текущего сезона и все мероприятия публичной программы, а также приостанавливает работу культурного... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:24

2022-02-28T10:24

2022-02-28T10:24

культура

новости культуры

дом культуры "гэс-2"

музеи

выставки

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дом культуры ГЭС-2 досрочно завершает все выставки текущего сезона и все мероприятия публичной программы, а также приостанавливает работу культурного пространства в Венеции, которым владеет фонд V-A-C, являющийся владельцем ГЭС-2, сообщает пресс-служба учреждения."В связи с происходящими трагическими событиями фонд V–A–C принял решение о пересмотре программ и деятельности в пространствах Дома культуры "ГЭС-2" и венецианской резиденции V–A–C Дзаттере. В понедельник, 28 февраля, Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон "Санта-Барбара". В знак солидарности и уважения к нашей аудитории, сотрудникам и решениям художников свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы", — говорится в сообщении.Кроме того, фонд V–A–C принял решение приостановить функционирование культурное пространство фонда палаццо Дзаттере и работу над проектами в Венеции "в связи с происходящими событиями в знак уважения к аудитории".Само здание "ГЭС-2" в Москве, включая семейную мастерскую для детей и взрослых Ателье, Библиотеку, ресторан и кафе, продолжает свою работу."Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, Центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211204/muzei-1762088662.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, дом культуры "гэс-2", музеи, выставки