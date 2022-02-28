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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/ges2-1775497340.html
Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки
Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки - РИА Новости, 28.02.2022
Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки
Дом культуры ГЭС-2 досрочно завершает все выставки текущего сезона и все мероприятия публичной программы, а также приостанавливает работу культурного... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:24
2022-02-28T10:24
культура
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
музеи
выставки
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дом культуры ГЭС-2 досрочно завершает все выставки текущего сезона и все мероприятия публичной программы, а также приостанавливает работу культурного пространства в Венеции, которым владеет фонд V-A-C, являющийся владельцем ГЭС-2, сообщает пресс-служба учреждения."В связи с происходящими трагическими событиями фонд V–A–C принял решение о пересмотре программ и деятельности в пространствах Дома культуры "ГЭС-2" и венецианской резиденции V–A–C Дзаттере. В понедельник, 28 февраля, Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон "Санта-Барбара". В знак солидарности и уважения к нашей аудитории, сотрудникам и решениям художников свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы", — говорится в сообщении.Кроме того, фонд V–A–C принял решение приостановить функционирование культурное пространство фонда палаццо Дзаттере и работу над проектами в Венеции "в связи с происходящими событиями в знак уважения к аудитории".Само здание "ГЭС-2" в Москве, включая семейную мастерскую для детей и взрослых Ателье, Библиотеку, ресторан и кафе, продолжает свою работу."Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, Центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы", — отметили в пресс-службе.
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новости культуры, дом культуры "гэс-2", музеи, выставки
10:24 28.02.2022
 
Дом культуры "ГЭС-2" в Москве досрочно завершает все текущие выставки

Дом культуры "ГЭС-2" досрочно завершает все выставки и приостанавливает работу Дзаттере

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание культурного центра искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
Здание культурного центра искусства Дом культуры ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дом культуры ГЭС-2 досрочно завершает все выставки текущего сезона и все мероприятия публичной программы, а также приостанавливает работу культурного пространства в Венеции, которым владеет фонд V-A-C, являющийся владельцем ГЭС-2, сообщает пресс-служба учреждения.
"В связи с происходящими трагическими событиями фонд V–A–C принял решение о пересмотре программ и деятельности в пространствах Дома культуры "ГЭС-2" и венецианской резиденции V–A–C Дзаттере. В понедельник, 28 февраля, Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон "Санта-Барбара". В знак солидарности и уважения к нашей аудитории, сотрудникам и решениям художников свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы", — говорится в сообщении.
© Фото : прес-служба "ГЭС-2" "Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона
Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : прес-служба "ГЭС-2"
"Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона
Кроме того, фонд V–A–C принял решение приостановить функционирование культурное пространство фонда палаццо Дзаттере и работу над проектами в Венеции "в связи с происходящими событиями в знак уважения к аудитории".
Само здание "ГЭС-2" в Москве, включая семейную мастерскую для детей и взрослых Ателье, Библиотеку, ресторан и кафе, продолжает свою работу.
"Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, Центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы", — отметили в пресс-службе.
ГЭС-2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 08:00Культура
"Санта-Барбара" по-русски: что показывают на "ГЭС-2" и почему там надо быть
Опубликовано: Татьяна Иткина
 
КультураНовости культурыДом культуры "ГЭС-2"МузеиВыставки
 
 
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