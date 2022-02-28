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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/germaniya-1775596602.html
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине - РИА Новости, 28.02.2022
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине
Германия смогла передать Украине в понедельник утром первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, сообщила представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:52
2022-02-28T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
олаф шольц
россия
киев
украина
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Германия смогла передать Украине в понедельник утром первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна - она не поставляет оружие в кризисные регионы. В прошедшую субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Немецкие СМИ сообщали, что пакет помощи включает 14 бронированных автомобилей."Небольшое замечание, которое вселяет надежду. Я могу сообщить, что, например, бронированные автомобили готовы к передаче Украине. Часть из них или некоторые из них сегодня утром были переданы Украине", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
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Севастиан Котов
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в мире, олаф шольц, россия, киев, украина
15:52 28.02.2022
 
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине

Представитель МИД ФРГ Зассе: первые бронированные автомобили переданы Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Флаг Германии
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Германия смогла передать Украине в понедельник утром первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна - она не поставляет оружие в кризисные регионы. В прошедшую субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Немецкие СМИ сообщали, что пакет помощи включает 14 бронированных автомобилей.
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"Небольшое замечание, которое вселяет надежду. Я могу сообщить, что, например, бронированные автомобили готовы к передаче Украине. Часть из них или некоторые из них сегодня утром были переданы Украине", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Опубликовано: Севастиан Котов
 
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