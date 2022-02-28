https://ria.ru/20220228/germaniya-1775596602.html
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине - РИА Новости, 28.02.2022
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине
Германия смогла передать Украине в понедельник утром первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, сообщила представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:52
2022-02-28T15:52
2022-02-28T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Германия смогла передать Украине в понедельник утром первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна - она не поставляет оружие в кризисные регионы. В прошедшую субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Немецкие СМИ сообщали, что пакет помощи включает 14 бронированных автомобилей."Небольшое замечание, которое вселяет надежду. Я могу сообщить, что, например, бронированные автомобили готовы к передаче Украине. Часть из них или некоторые из них сегодня утром были переданы Украине", - заявила Зассе на брифинге в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775383726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, россия, киев, украина
МИД ФРГ сообщил, что первые бронированные автомобили переданы Украине
Представитель МИД ФРГ Зассе: первые бронированные автомобили переданы Украине