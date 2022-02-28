В правительстве ФРГ прокомментировали слова Путина о мерах сдерживания
Правительство ФРГ: Берлин очень серьезно относится к словам Путина о мерах сдерживания
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Берлин всерьез относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства, заявил официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"Мы воспримем высказывание российского президента очень, очень серьезно", - заявил Хебештрайт. В кабмине ФРГ оценили такое решение РФ как угрозу, назвав ее "безответственной".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Екатерина Зайцева