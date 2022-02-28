https://ria.ru/20220228/germaniya-1775585317.html

В правительстве ФРГ прокомментировали слова Путина о мерах сдерживания

В правительстве ФРГ прокомментировали слова Путина о мерах сдерживания - РИА Новости, 28.02.2022

В правительстве ФРГ прокомментировали слова Путина о мерах сдерживания

Берлин всерьез относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:13

2022-02-28T15:13

2022-02-28T15:13

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украина

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Берлин всерьез относится к заявлению президента РФ Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим дежурства, заявил официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Президент России Владимир Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Мы воспримем высказывание российского президента очень, очень серьезно", - заявил Хебештрайт. В кабмине ФРГ оценили такое решение РФ как угрозу, назвав ее "безответственной".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/sderzhivanie-1775390434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, россия, нато, владимир путин, украина