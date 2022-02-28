https://ria.ru/20220228/gazprom-1775542222.html

"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году

"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году - РИА Новости, 28.02.2022

"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году

Восполнение запасов в подземных хранилищах Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:01

2022-02-28T13:01

2022-02-28T13:27

экономика

газпром

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Восполнение запасов в подземных хранилищах Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались", — отметили в компании."Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ", — добавляет "Газпром".Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке, отмечает при этом компания.

https://ria.ru/20220227/neft-1775375715.html

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2022

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, газпром