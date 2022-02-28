https://ria.ru/20220228/gazprom-1775542222.html
"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году
"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году - РИА Новости, 28.02.2022
"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году
Восполнение запасов в подземных хранилищах Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:01
2022-02-28T13:01
2022-02-28T13:27
экономика
газпром
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Восполнение запасов в подземных хранилищах Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались", — отметили в компании."Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ", — добавляет "Газпром".Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке, отмечает при этом компания.
https://ria.ru/20220227/neft-1775375715.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром
13:01 28.02.2022 (обновлено: 13:27 28.02.2022)
"Газпром" спрогнозировал максимальный спрос на газ в Европе в этом году
"Газпром" предрек максимальный спрос на газ в Европе в этом году для поплнения запасов