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Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии - РИА Новости, 28.02.2022
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии
Оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в "легитимном" бизнесе по-прежнему возможны, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:47
2022-02-28T14:11
экономика
германия
цены на нефть
россия
swift
минфин фрг
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в "легитимном" бизнесе по-прежнему возможны, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Представитель минфина ФРГ заявил, что возможности оплаты поставок сырья из РФ сохраняются."Я хочу также добавить, чтобы не было неверного понимания. Речь не только о поставках в энергетике, но и о том, например, что транзакции с Россией были бы в какой-то форме возможны в других сферах. Сюда относится гуманитарные услуги, легитимный бизнес, гражданское общество", - заявила Зассе на брифинге.Представитель минэкономики Беате Барон отметила, что "санкции сформированы так, что те банки, которые попали в списки, будут отключены от SWIFT". "Таким образом гарантировано, что обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются", - заявила она.
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экономика, германия, цены на нефть, россия, swift, минфин фрг
13:47 28.02.2022 (обновлено: 14:11 28.02.2022)
 
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии

Минфин ФРГ: возможности оплаты импорта российского газа сохраняются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный терминал трубопровода
Главный терминал трубопровода - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в "легитимном" бизнесе по-прежнему возможны, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Представитель минфина ФРГ заявил, что возможности оплаты поставок сырья из РФ сохраняются.
"Я хочу также добавить, чтобы не было неверного понимания. Речь не только о поставках в энергетике, но и о том, например, что транзакции с Россией были бы в какой-то форме возможны в других сферах. Сюда относится гуманитарные услуги, легитимный бизнес, гражданское общество", - заявила Зассе на брифинге.
Представитель минэкономики Беате Барон отметила, что "санкции сформированы так, что те банки, которые попали в списки, будут отключены от SWIFT". "Таким образом гарантировано, что обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются", - заявила она.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЭкономикаГерманияЦены на нефтьРоссияSWIFTМинфин ФРГ
 
 
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