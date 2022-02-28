https://ria.ru/20220228/gaz-1775558714.html
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии - РИА Новости, 28.02.2022
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии
Оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в "легитимном" бизнесе по-прежнему возможны, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:47
2022-02-28T13:47
2022-02-28T14:11
экономика
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цены на нефть
россия
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минфин фрг
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Оплата импорта энергоносителей, транзакции в гуманитарной сфере, в "легитимном" бизнесе по-прежнему возможны, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Представитель минфина ФРГ заявил, что возможности оплаты поставок сырья из РФ сохраняются."Я хочу также добавить, чтобы не было неверного понимания. Речь не только о поставках в энергетике, но и о том, например, что транзакции с Россией были бы в какой-то форме возможны в других сферах. Сюда относится гуманитарные услуги, легитимный бизнес, гражданское общество", - заявила Зассе на брифинге.Представитель минэкономики Беате Барон отметила, что "санкции сформированы так, что те банки, которые попали в списки, будут отключены от SWIFT". "Таким образом гарантировано, что обязательства по оплате за поставки энергоносителей и сырья возможны и продолжаются", - заявила она.
https://ria.ru/20220228/gaz-1775540130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, цены на нефть, россия, swift, минфин фрг
13:47 28.02.2022 (обновлено: 14:11 28.02.2022)
Возможности оплаты импорта российского газа сохраняются, заявили в Германии
Минфин ФРГ: возможности оплаты импорта российского газа сохраняются